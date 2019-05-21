На летние каникулы детям организуют бесплатные экскурсии по музеям

Сейчас этот вопрос прорабатывается с акиматами.

Министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы на заседании правительства рассказал, какие мероприятия запланированы для развития культурного досуга и занятости детей на летних каникулах, передает корреспондент Zakon.kz.

- По линии министерства для полноценного культурно-познавательного, интеллектуального досуга и занятости детей и подростков в каникулярное время ежегодно проводится комплекс разноформатных мероприятий воспитательного, патриотического и эстетического характера, - сказал он.

Глава ведомства напомнил, что с 2017 года по инициативе министерства действует практика бесплатного доступа школьников в республиканские музеи, музеи-заповедники и театры в период каникул.

- Учитывая позитивный опыт данного проекта, его внедрение было предложено продолжить и на местном уровне. Сегодня для активного вовлечения детей и молодежи в социальную жизнь во всех регионах на базе библиотек действуют коворкинг-центры, где дети и юноши могут реализовывать творческие и креативные проекты в рамках учебных программ. Согласно информации акиматов в регионах действуют 208 коворкинг-центров, в разрезе регионов наибольшее количество центров открыты в городе Алматы, Алматинской, ВКО, Павлодарской и Карагандинской областях, - перечислил министр.

По словам Мухамедиулы, учитывая, что современные библиотеки выступают центрами интеллектуального развития и точкой формирования духовно-нравственных и патриотических ценностей рекомендовано во всех библиотеках страны проводить "литературные утренники".

- В рамках проекта известные казахстанские писатели и поэты, молодые авторы будут читать и знакомить учащихся с литературой, входящей в школьную программу, современной казахстанской литературой, выпускаемой в рамках программы "Рухани жаңғыру" и мировой классикой, - проинформировал он.

Кроме того, для всестороннего развития и широкого охвата детей рекомендовано проведение в городах и областных центрах акции "BookCrossing", а во всех сельских округах организации "передвижных библиотек".

- В целях формирования патриотического отношения к истории и культуре родного края, министерством совместно с акиматами прорабатывается вопрос по проведению в музеях и музеях-заповедниках - бесплатных историко-краеведческих и познавательных экскурсий, различных пленэров с участием известных казахстанских художников, скульпторов, краеведов и археологов, - заключил глава МКС.

По данным ведомства, за 2018 год количество детей, посетивших музеи, составило 3 млн человек, библиотек - 1,5 млн, театров - свыше 1 млн зрителей. Во всех регионах показано более 170 тысяч детских киносеансов, которые посетило 3,5 млн детей. В республике действует порядка 10 тысяч культурно-досуговых формирований для детей (курсы прикладного творчества, коллективы самодеятельного творчества, кружки по интересам и другое), где в течение года занимаются более 140 тысяч детей.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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