Как организуют летний отдых для детей в Астане

Руководитель Управления образования Астаны Касымхан Сенгазыев 27 мая 2024 года на публичных слушаниях маслихата города рассказал, как планируется организовать летний отдых для детей в столице, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам Касымхана Сенгазыева, всеми видами летнего отдыха будут охвачены более 200 тыс. школьников или 9% от общего числа учащихся 1-10 классов. Организация летнего отдыха будет проведена по двум направлениям – оздоровление и занятость.

"На базе организации образования города будут работать 97 пришкольных лагерей, 75 профильных, 21 спортивный, один палаточный и один сезонный. На балансе управления имеется три загородных лагеря. Лагерь "Барап", который требует современной реконструкции, начнет осуществлять свою деятельность с 1 августа 2024 года. В один сезон будет проходить охват 200 детей. На сегодняшний день процедура определения подрядчика завершена. Приступаем к основным монтажным работам", – дополнил он.

По его словам, для оказания качественных услуг на 2025-2026 годы необходимо построить крытый бассейн, амфитеатр, футбольное поле.

"По ним проводятся расчеты. В двух остальных загородных лагерях "Арман" и "Боровичек" проводятся подготовительные работы для капитального ремонта. Сейчас идет разработка проектно-сметной документации. Планируем к концу сентября завершить разработку ПСД с государственной экспертизой и на следующий год выходить на ремонтные работы. На текущий момент проводится конкурс на приобретение путевок в загородные оздоровительные лагеря для более 7 тыс. детей из малоимущих семей. Итоги конкурса будут проведены 31 мая. Комиссионная проверка готовности лагеря будет организована после определения места отдыха", – перечислил Касымхан Сенгазыев.

Он отметил, что занятость детей будет организованна по четырем направлениям – трудовая, творческая, спортивно-туристическая и интеллектуальная.

"Трудовая занятость у нас будет в бригадах по озеленению "Жасыл ел". Трудоустройство через центр занятости социальной защиты. Также работа на производственных предприятиях, в ремонтно-строительных бригадах и работа с родителями. Творческая занятость – клубы и кружки по интересам при различных учреждениях. Спортивно-туристическая занятость – это трехдневные походы и экскурсии, туристическое ознакомление и поездки, выездные спортивные сборы", – рассказал Касымхан Сенгазыев.

Спикер подчеркнул, что интеллектуальная занятость будет организована в летних школах олимпийского резерва, летних школах лидеров "Жас улан", летних языковых школах и дебатных отрядах.

"Кроме этого, в столице будут работать тематические лагеря отдыха дневного пребывания с охватом около 4 тыс. 200 детей. А также краткосрочные клубы по прикладному искусству, изучению языков и плаванию. Для вовлечения детей в массовые виды спорта будут действовать более тысячи секций. Для безопасности детей во всех объектах установлены камеры видеонаблюдения и тревожные кнопки. Также проведено обучение совместно с сотрудниками ЧС, полиции и сотрудниками здравоохранения", – заключил Касымхан Сенгазыев.

Министр просвещения Гани Бейсембаев на заседании правительства 21 мая 2024 года рассказал, где будут отдыхать казахстанские школьники этим летом.