Мировой рекорд: житель Непала в 24-й раз покорил Эверест

Он заявил, что планирует совершить как минимум еще одно восхождение.

Непальский шерпа, представитель небольшой народности, проживающей в Гималаях, по имени Ками Рита установил новый мировой рекорд, поднявшись на высочайшую вершину Земли - Джомолунгму (Эверест, 8848 м) в 24-й раз в своей жизни, передает ТАСС со ссылкой на агентство Kyodo.

- Тем самым 49-летний мужчина побил свое предыдущее достижение, которое установил всего неделю назад. Ками Рита заявил, что планирует совершить как минимум еще одно восхождение на Эверест, - говорится в сообщении.

Кроме него более 20 раз на самый высокий пик Гималаев забирались еще только несколько непальских шерпов.

К настоящему времени почти 5 тыс альпинистов сумели покорить Эверест. Самым пожилым из них считается японец Юитиро Миура. Он поднимался на эту вершину в 70 и в 75 лет, а в 2013 году он совершил третий штурм Эвереста, чтобы отметить свое 80-летие.

Эверест имеет форму трехгранной пирамиды, южный склон более крутой. На южном склоне и ребрах снег и фирн не удерживаются, вследствие чего они обнажены. Высота Северо-восточного плеча 8393 м. Высота от подножия до вершины около 3550 м. Вершина состоит в основном из осадочных отложений. Первым определившим, что Джомолунгма является высочайшей вершиной на Земле, стал индийский математик и топограф Радханат Сикдар. В 1852 году на основе тригонометрических расчетов и компиляции данных, полученных в результате не менее шести обсерваций, он пришел к выводу, что Пик XV является высочайшим на Земле

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