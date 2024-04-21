Первая женщина-казашка намерена покорить Эверест

Казахстанская команда альпинистов в рамках спортивно-патриотической экспедиции Kazakh Everest Team планирует совершить восхождение на Эверест. Покорять вершину будет Анар Бурашева, которая хочет стать первой женщиной-казашкой, кому удастся это сделать, сообщает Zakon.kz.

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Как сообщил 21 апреля Национальный олимпийский комитет РК, возглавил экспедицию известный во всем мире альпинист Максут Жумаев. Казахстанец за время своей карьеры покорил все 14 восьмитысячников. Всего в группе семь человек. Анар Бурашева – единственная женщина.



Отмечается, что сейчас команда проводит заключительную подготовку перед финальным штурмом вершины. Не так давно альпинисты для акклиматизации покорили один из шеститысячников Гималаев. Теперь им осталось подняться на третий высотный лагерь, после чего начнется покорение Эвереста.

"В рамках проекта мы совершили восхождение на шеститысячник Айленд-Пик. Это рядом с Эверестом. Покорили вершину, чтобы акклиматизироваться, подготовить наши тела к условиям высокой гипоксии. Восхождение совершили успешно. В данный момент находимся в базовом лагере Эвереста. Проходим ряд подготовительных мероприятий", – рассказал Максут Жумаев.

По его словам, в частности, альпинисты проводят ледовые занятия на леднике Кумбу.

"Ждем, когда шерпы установят третий высотный лагерь для того, чтобы совершить уже заключительный акклиматизационный выход. Там переночуем, затем спустимся на отдых перед решающим штурмом Эвереста. Настроение в команде отличное, боевое. Нам приятно, что флаг Национального олимпийского комитета сейчас с нами", – добавил альпинист.

Он отметил, что ему очень хотелось бы, чтобы Анара стала для всех девушек примером.

Ранее сообщалось, что двухлетний мальчик поднялся на Эверест и установил рекорд. Подробнее можно прочитать здесь.