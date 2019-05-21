Президент Токаев предложил создать волонтерский совет Казахстана и России
Ранее он отметил конструктивные молодежные инициативы.
Фото : Акорда21 мая 2019, 17:40
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в рамках рабочей поездки в Костанай выступил на Форуме казахстанско-российского молодежного сотрудничества "Волонтерство – социальный лифт молодежи" и выдвинул ряд инициатив, передает Zakon.kz со ссылкой на Twitter Акорды.
- Предлагаю обсудить возможность создания Волонтерского совета с участием лидеров волонтерских организаций Казахстана и России. Чтобы стимулировать развитие партнерства волонтерских движений Казахстана и России, предлагаю учредить международную премию "Волонтер года". Премия станет хорошим подспорьем для тех, кто генерирует креативные идеи и проекты, - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Ранее он отметил конструктивные молодежные инициативы.
- Назову молодежные патриотические проекты #Елімдісүйемін, #ГероиНашегоВремени, зародившиеся снизу, по инициативе молодых людей. Сегодня мне презентовали эко-челлендж "Чистые реки Казахстана". Такие проекты нуждаются во всесторонней поддержке, - сказал Токаев.
Также он поддержал идею объявить 2020 год "Годом волонтеров".
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