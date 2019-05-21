В СКО запустили мясокомбинат, которому нет аналогов в Центральной Азии

Мясокомбинат построен по немецким технологиям.

В Северо-Казахстанской области после модернизации запущен современный мясокомбинат. С работой мясоперерабатывающего предприятия ознакомился аким СКО Кумар Аксакалов, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акимата СКО.

Мясокомбинат построен по немецким технологиям. Запуск объекта позволит наладить глубокую переработку мяса и получать экспортоориентированную продукцию. Мощность мясокомбината по сырью - 5 тысяч тонн мяса и 3 тысячи тонн готовой продукции в год. Это колбасные изделия и полуфабрикаты. Готовая продукция пойдет на экспорт.

- Необходимо отметить, что аналогов данному предприятию нет в Центральной Азии. Объем инвестиций - 5 млрд тг. На мясокомбинате уже создано 74 новых рабочих места, в перспективе доведем до 100 человек, - подчеркнул глава региона.

Также после модернизации возобновил работу большой свинокомплекс на 50 тысяч голов. Сейчас на комплексе работают 92 человека.

- В скором времени начнется строительство аналогичного свинокомплекса. Таким образом, поголовье доведем до 100 тысяч. Это будет одна из крупных ферм в нашей стране, - отметил Кумар Аксакалов.

С прошлого года работает завод «Bio Operations», где трудятся 450 человек. Уникальное предприятие сейчас выпускает крахмал и глютен. Первую партию биоэтанола получат в конце 2019 года. Таким образом, на трех предприятиях создано более 600 постоянных рабочих мест.

- Это большой вклад в экономику нашего региона, - заключил аким СКО.

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