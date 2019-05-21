Токаев предложить распространить опыт iKomek по всей стране

Глава государства ознакомился с деятельностью общественной приемной.

21 мая Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ознакомился с работой общественной приемной "iKomek", передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Главу государства проинформировали о работе единого контактного центра Call-центр 109 и ходе реализации проекта "Открытый акимат".

Президент также ознакомился с деятельностью ситуационного центра мониторинга и быстрого реагирования.

По мнению Касым-Жомарта Токаева, необxодимо усиленно распространять опыт центра "iKomek" на все регионы республики.

В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев вручил благодарственные письма за вклад в социально-экономическое и культурное развитие страны директору ТОО "Милx" Сергею Блоку, главному врачу больницы г. Рудный Талгату Кайкенову, директору ТОО "Алюминстрой" Абаю Муканову, председателю общественного фонда "Гражданский альянс Костанайской области "ГРИН" Динаре Утебаевой и ветерану сферы образования Станиславе Щегельской.

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