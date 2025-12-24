#Казахстан в сравнении
События

Токаев ознакомился с работой первого в Казахстане Центра инклюзивного спорта

Касым-Жомарт Токаев, Центр инклюзивного спорта, Астана , фото - Новости Zakon.kz от 24.12.2025 20:05 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев 24 декабря ознакомился с деятельностью Центра инклюзивного спорта в Астане, сообщает Zakon.kz.

По данным Акорды, это первый в стране комплекс, объединяющий спортивную, медицинскую, реабилитационную и образовательную инфраструктуру, доступную для людей с ограниченными возможностями.

"В Астане проживает около 42 тысяч людей с ограниченными возможностями, среди которых значительную часть составляют дети, молодежь и лица трудоспособного возраста. В Центре они смогут регулярно заниматься спортом, проходить реабилитацию и интегрироваться в общество", – говорится в сообщении.

В учреждении действуют многофункциональный спортивный зал, реабилитационный блок, медицинские кабинеты, конференц-зал, а также гостиничный сектор для размещения параспортсменов во время сборов, соревнований и образовательных программ.

Тренировки проводятся по 12 адаптивным видам спорта.

Особое внимание уделяется подготовке специалистов, работающих с детьми с ограниченными возможностями в сфере спорта и образования.

Ранее глава государства Касым-Жомарт Токаев в Астане посетил многофункциональный комплекс Tanym.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Последние
Популярные
