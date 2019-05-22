Дело Томирис Байсафы: назначены новые экспертизы

Девушка погибла в Москве.

Следователи усомнились в показаниях главного свидетеля по делу о смерти казахстанки, которая выпала из окна МГИМО. Об этом рассказала мать погибшей. Молодого человека, который видел девушку за несколько минут до трагедии, должны были допросить еще в феврале, однако свои показания студент дал только накануне, передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал КТК.

Жанна Ахметова, мать Томирис Байсафы:

- Как нам сообщили, с этим будут разбираться. Странная речь, странные показания, потому что это первый допрос, и будут с этим разбираться. Дай Бог, будут разбираться, потому что надо с этим разобраться. Проводится экспертиза, опять сделана, не согласились с двумя экспертизами. Отправили еще на дообследование. И ждем результатов.

По требованию родных Томирис специалисты еще раз изучат ее переписку с главным свидетелем – Муртузали Меджидовым. Также повторно проведут экспертизу на месте трагедии. То есть постараются досконально воссоздать картину того рокового дня. В деле сменился уже третий следователь.

Трагедия произошла в апреле прошлого года. 21-летняя Томирис Байсафа во время перемены выпала из окна аудитории на четвертом этаже. Врачи провели несколько операций, однако спустя три недели она скончалась в больнице. В Следственном комитете России начали расследование по статье "Доведение до самоубийства". За ходом расследования следят наши дипломаты.

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