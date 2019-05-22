Мангистау отметит 1000-летнюю историю

Эти данные удалось получить благодаря слаженной работе 70 ученых приехавших из семи стран мира, за кратчайшие 1,5 года.

В 2019 году древняя земля Мангистау, которую согласно историческим преданиям в разные эпохи населяли семь народов отметит свое 1000-летие. Нашлись доказательства, подтверждающие что название края "Мангистау" было нанесено на страницах истории 10 веков назад. О такой радостной вести сообщил глава региона Ералы Тугжанов.

- Я рад сообщить о том, что установлена историческая дата происхождения названия нашего края Мангистау – 1000-летие. В истории страны нам известны города Тараз и Шымкент, Туркестан и Алматы, отметившие свое 1000-летие. Наш благословенный край в этом ряду станет пятым, - сказал Е.Тугжанов.

В целях систематизации истории Мангистау в рамках программных документов "Духовная модернизация", "Семь граней великой степи", реализуемых по инициативе Елбасы Нурсултана Назарбаева на международном уровне была организована комплексная экспедиция, в которой участвовали более 20-ти ученых из Казахстана, России, Азербайджана и Турции. К проведению научных исследований были подключены и специалисты Великобритании и Ирана. В результате проведения комплексных работ были получены новые сведения. Нашлись подтверждения тому, что история древнейшего Мангистау берет свое начало с эпохи энеолита, а также доказано, что историческое название Мангистау (Мангышлак) появилось в 1000 году нашей эры.

- В Мангистауской земле во времена бронзового (4-3 тыс лет назад) и железного веков (2,5-2 тыс лет назад) со времен эпохи обитали древние греки и такие надписи как дай-даха, массагет, сармат на персидском языке, говорят об одном, что жили тут жили разные племена как алан и ғұн. Артефакты культово – погребального комплекса "Алтынказган" и городище "Каракабак" свидетельствует о том, что в этих местностях когда-то кипела жизнь, то есть 2000 тыс лет назад такие племена, как алан и ғұн, жили здесь, - сказал Ералы Тугжанов.

Как отметил в докладе глава региона, одна из ветвей Великого шелкового пути (северная) проходила по казахским землям, а точнее - по югу и востоку, охватывала центральные территории и уходила на запад.

- На плато Устюрт были построены крепости, караван-сараи, поселения. Этот участок впоследствии стал частью Великого шелкового пути, окончательного сформировавшегося в качестве трансевразийского торгового маршрута ко II в. до нашей эры. Были построены караван-сараи и в древних городищах Кызылкала и Кетиккала. С тех самых пор и до сегодняшнего дня в этом краю периодически проживали такие тюркоязычные племена, как: огыз, хазар, кипчак, ногай, туркмен, казах, - сказал он.

Эти данные удалось получить благодаря слаженной работе 70 ученых приехавших из семи стран мира, за кратчайшие 1,5 года.

В связи с этим, учитывая точные сведения приведенные научными работниками, аким области объявил 1000-летие Мангистауской области. Мероприятию будет дан старт 4 июня, когда страна отмечает национальный праздник, посвященный государственным символам Республики Казахстан.

- В результате международной экспедиции по исследованию историко-культурного наследия региона, археологами были найдены пять подземных мечетей, обнаружено более 20 колодцев и около 20 каменных тамги. Работы ученых были широко освящены в печатях Франции, Великобритании, Турции, Азербайджана, России, - сказал он.

В нынешнем году в рамках установления 1000-летия упоминания названия Мангистау на страницах истории будут организованы:

- Международная научная конференция "Волны истории: 1000-летие Мангистау".

- Комплексные археологические раскопки по древним городищам Великого Шелкового пути (Алтынказған, Каракабак, Кызылкала, Кетиккала); научно-исследовательские работы в подземных мечетях и на наскальных изображениях, будут приняты меры по их охране;

- Будут сняты документальные фильмы Всемирно известной National Geographic и французской компанией Pernel Media;

- Будут продолжены работы по внесению в список мирового наследия ЮНЕСКО городища Кызылкала;

- Работы, осуществляемые на системной основе найдут свое дальнейшее продолжение. Они не ограничатся празднованием установления даты 1000-летия истории Мангистау. Это является лишь началом больших дел. Исследования древнейшей истории Мангистау, уходящей корнями в глубь будут продолжены и впредь. Все вышеперечисленные мероприятия посвящены во благо народа, в том числе это большие дела, которые совершаются ради нашего подрастающего поколения, - отметил Е.Тугжанов.

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