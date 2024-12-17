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Общество

Как в Казахстане будут сохранять редких и исчезающих животных

Казахстан, сохранение редких и исчезающих животных, фото - Новости Zakon.kz от 17.12.2024 16:54 Фото: wikimedia/Bohuš Číčel
В Казахстане благодаря активной и слаженной работе уполномоченных органов, отраслевых объединений и научных организаций удалось достичь положительных результатов в сохранении редких и исчезающих видов животных, сообщает Zakon.kz.

В стране смогли увеличить численность тугайного оленя, кулана, архара, джейрана, снежного барса, сайги и дрофы-красотки. Также при поддержке зарубежных организаций начата реализация уникальных проектов по возрождению популяции туранского тигра и лошадей Пржевальского. 

Как сообщил на заседании правительства 17 декабря 2024 года премьер-министр Олжас Бектенов, разрабатываемая Министерством экологии Концепция сохранения биоразнообразия должна стать ключевым документом в работе по сохранению редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных.

"Поручаю министерству совместно со всеми заинтересованными госорганами и научным сообществом детально проработать все предусмотренные в ней мероприятия и в августе 2025 года внести документ в правительство", – сказал он.

В соответствии с законом об охране животного мира местные исполнительные органы должны создать специализированные организации в резервном фонде охотничьих угодий. Однако в девяти регионах эта работа еще не выполнена. Незащищенными остаются порядка 15 млн гектаров резервного фонда.

"Поручаю акиматам, отмеченным в докладе министра регионов, до 31 января 2025 года создать данные организации или наделить соответствующим дополнительным функционалом действующие учреждения", – отметил глава правительства.

Он подчеркнул, что отдельного внимания заслуживает вопрос защиты от исчезновения сокола-балобана. Этот вид сокола включен в красный список Международного союза по охране природы.

"Это самый крупный сокол в стране, поэтому необходимо принять научно обоснованные меры по созданию условий для восстановления его численности. Поручаю Министерству экологии совместно с министерствами науки и финансов определить актуальную численность сокола-балобана и оценить эффективность его реинтродукции. В целом хочу отметить, что нужно активизировать природоохранную деятельность в Казахстане", – заключил Олжас Бектенов. 

Ранее глава правительства дал ряд поручений в сфере социально-экономического развития и исполнения бюджета. 

Бауыржан Муканов
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