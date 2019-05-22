Об успешно реализованных бизнес-проектах рассказали в "Байтереке"

За счет оказываемой холдингом поддержки в стране за последние годы появились сотни новых предприятий, которые вносят свою лепту в развитие экономики и социальной сферы.

На пресс-конференции в правительстве Председатель Правления АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" Айдар Арифханов рассказал об инструментах поддержки предпринимателям. При этом он уделил особое внимание оказанию финансовой помощи малому и среднему бизнесу, передает корреспондент Zakon.kz.

Для холдинга "Байтерек" поддержка МСБ является одним из ключевых направлений деятельности.

- Для этих целей у нас есть дочерняя компания - Фонд развития предпринимательства "Даму", успешно функционирующий на рынке уже 25 лет. В рамках программы "Дорожная карта бизнеса - 2020" ("ДКБ - 2020") мы оказываем ряд мер поддержки для МСБ. В основном это субсидирование и гарантирование. Эти два инструмента пользуются наибольшей популярностью. Хочу отметить, что мы поддерживаем бизнес, как в сельской местности, так и в моногородах и городах. Каких-то отраслевых ограничений нет, - сказал он.

По словам Арифханова, в первую очередь отдается предпочтение тем предприятиям, которые работают в приоритетных отраслях экономики, а также ориентируются на экспорт, так как "Байтерек" нацелен помимо всего прочего еще и на развитие экспортного потенциала страны.

Председатель Правления холдинга указал, что за все время существования "ДКБ - 2020" финансовую помощь за счет субсидирования получили порядка 13 тысяч бизнес-проектов. Касательно гарантирования, то здесь количество проектов составляет 5 тысяч.

- Мы работаем с акиматами, со всеми отраслями. За период реализации программы "ДКБ - 2020" уже выплачено порядка 900 млрд тенге налогов. Выпуск продукции осуществлен на 13,5 трлн тенге. Благодаря этому было создано порядка 90 тысяч рабочих мест, - подчеркнул он.

В качестве успешных проектов, которые воспользовались инструментами поддержки "Байтерека", Арифханов назвал ТОО "Бал-Текстиль" в Туркестанской области. Эта компания сегодня производит ковры для всемирной известной марки IKEA

- "Бал-Текстиль" получили у нас займ на 250 млн тенге на приобретение современного оборудования. В настоящее время эта компания производит более 500 разновидностей ковров и является первым поставщиком казахстанской продукции. В этом же регионе есть компания "Билал", занимающаяся производством молотого кофе. Они также получили поддержку в фонде "Даму". Этот производитель благополучно замещает импортные аналоги на отечественном рынке за счет низкой цены, - перечислил он.

В Восточно-Казахстанской области функционирует Усть-Каменогорский завод промышленной арматуры. В Алматинской области получило кредит на строительство птицефабрики ТОО "Асыл Кус Агро".

Есть среди них интересные и полезные проекты в социальной сфере. В частности, в Актюбинской области ТОО "Сымбат 2050" строит частную школу на 600 учеников за счет кредита от "Даму" на 500 млн тенге.

- Касательно проектов с ГЧП, охраны здоровья можно назвать ТОО "Первая помощь", которое получило 776 млн тенге на покупку реанимобилей. Эта компания планирует осуществлять услуги Скорой медпомощи с загруженностью 200 тыс. вызовов в год, - добавил Председатель Правления холдинга.

Таких примеров, по его данным, очень и очень много.

В целом Арифханов отметил, что "Байтерек" продолжит оказывать субъектам МСБ поддержку и в дальнейшем. Сейчас по поручению Первого Президента РК - Елбасы Нурсултана Назарбаева совместно с госорганами разрабатывается новая госпрограмма.

- "ДКБ - 2020" завершается уже в следующем году. Мы готовим новую программу, которая будет рассчитана до 2025 года. Она должна быть уже до конца года полностью принята. Мы не должны стоять на месте, - заключил он.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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