Программа "Өрлеу" от Фонда "Даму": более 1,6 тыс. проектов МСБ получили льготные кредиты на развитие бизнеса

Фонд развития предпринимательства "Даму" при поддержке холдинга "Байтерек" и Министерства национальной экономики продолжает реализацию комплекса мер правительства по развитию экономики в рамках поручений главы государства.

Одним из действенных инструментов поддержки является программа льготного кредитования микро-, малого и среднего бизнеса – программа "Өрлеу". По условиям программы кредиты предоставляются по фиксированной ставке вознаграждения 12,6% годовых на срок до 10 лет. Данный инструмент призван стать эффективной альтернативой механизму субсидирования процентных ставок, позволяя предпринимателям оплачивать платежи по займам, без риска задержек по выплате субсидий, которые иногда возникают из-за бюджетных процедур.

С момента запуска программы в июне текущего года поддержка оказана 1614 проектам на сумму 475 млрд тенге по всей стране. Основная часть клиентов направляет заемные средства на инвестиционные цели. Наиболее востребованные отрасли: обрабатывающая промышленность – 51%, транспорт и складирование – 14%, туризм – 14%. Средний чек по кредиту составляет 294 млн тенге. Доля поддержанных проектов в сегменте микро- и малого бизнеса составляет 72%, среднего бизнеса – 28%.

Одним из наглядных примеров эффективности государственной поддержки малого и среднего бизнеса стала деятельность компании "Advennto" в Алматинской области. Благодаря программе "Өрлеу" компания получила льготное кредитование в размере 4,25 млрд тенге. Из этой суммы 1,5 млрд тенге составила гарантия Фонда "Даму", предоставленная в рамках Гарантийного фонда – 1.

Cредства были выделены на открытие учебного заведения Nomad International School в Карасайском районе, который граничит с городом Алматы.

Фото: Даму

Эта школа стала долгожданным событием для жителей жилого комплекса "Асыл Арман", где проживают свыше 25 тысяч человек, а также для жителей близлежащих сел. Из-за отсутствия рядом школ дети были вынуждены ежедневно добираться до Алматы или соседних сел, что создавало серьезные неудобства и риски для их безопасности. Существующие учебные заведения района испытывали колоссальную перегрузку. Открытие новой школы стало важным шагом в решении этой проблемы. Теперь 2800 детей имеют возможность получать качественное образование рядом с домом. Обучение ведется в две смены. Несмотря на статус частной школы, 2500 учеников обучаются бесплатно, а еще 300 детей – на платной основе. Стоимость обучения составляет 50 тысяч тенге в месяц, что делает образование доступным для широкого круга семей.

Nomad International School предлагает современные образовательные программы: обучение на английском и китайском языках, а также углубленное изучение IT-направлений и киберспорта. Дополнительно ведется строительство бассейна и футбольного поля по стандарту УЕФА.

В школе работают более 220 сотрудников, что способствует созданию новых рабочих мест и развитию социальной инфраструктуры.

Среди поддержанных проектов по программе "Өрлеу" новая многопрофильная больница с поликлиникой в г. Косшы Акмолинской области.

Новый объект здравоохранения разгрузит медучреждения столицы и обеспечит жителей семи ближайших районов современными условиями лечения – от диагностики до хирургических операций. Локация г. Косшы удобна тем, что находится рядом с объездной трассой, поэтому доехать до больницы из ближайших районов можно будет, не заезжая в город.

Фото: Даму

Многопрофильная больница рассчитана на 1000 посещений в смену, планируется стационар на 300 коек, в том числе реабилитационный центр на 50 коек. Планируемый штат сотрудников – 475 человек. Строительство стартовало в сентябре 2024 г., поликлинику планируется сдать до конца года, ввод в эксплуатацию стационара ожидается в 3-м квартале 2026 году.

Примером использования господдержки индивидуальным предпринимателем является Бауыржан Рустемов из Жамбылской области, который открыл ИП "Solar Power". Имея опыт работы электриком, он решил открыть производство трансформаторных подстанций, распределительных щитов и металлоконструкций.

Фото: Даму

За счет кредитных средств предприниматель пополнил оборотные средства. На предприятии создано 12 рабочих мест. Мощность выпуска продукции составляет 400-500 шт. в год. Это единственный производитель трансформаторной электрораспределительной техники в регионе. Продукция поставляется государственным и частным энергетическим компаниям.

В целом данный инструмент господдержки ориентирован на развитие социальной инфраструктуры, импортозамещение, повышение отечественных производственных мощностей и создание новых рабочих мест в приоритетных отраслях экономики. Программа "Өрлеу" предусматривает объем финансирования в 750 млрд тенге, из которых 300 млрд тенге – средства Фонда, а 450 млрд тенге – софинансирование со стороны банков второго уровня.

Льготные займы выдаются на:

инвестиционные цели,

пополнение оборотных средств,

рефинансирование действующих кредитов (выданных не ранее 1 января 2025 года).

Основные условия:

максимальная сумма займа – до 7 млрд тенге на инвестиции, до 3,5 млрд тенге на оборотные средства;

ставка вознаграждения – не более 12,6% годовых;

срок финансирования:

до 10 лет на инвестиционные цели;

на пополнение оборотных средств – не более 3 лет;

на рефинансирование кредитов – не более остатка срока финансируемой задолженности.

Приоритетные сектора экономики (всего 56 видов деятельности):

обрабатывающая промышленность (в том числе производство продуктов питания, текстильных изделий, одежды, продуктов химической промышленности, основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов, резиновых и пластмассовых изделий, электрического оборудования, мебели и др.);

транспорт и складирование (грузовые и пассажирские перевозки, услуги складирования и др.);

туризм (предоставление услуг гостиницами, кемпингами и др.);

образование (школьное и дошкольное, имеющие государственные заказы);

здравоохранение (медцентры, многопрофильные клиники).

Для участия в программе "Өрлеу" предпринимателям необходимо обращаться в банки второго уровня, являющиеся участниками программы. На данном этапе соглашения о сотрудничестве заключены с Halyk bank, Банк ЦентрКредит, Forte Bank, Bereke bank, Freedom Bank, Nurbank, RBK Bank. Кроме того, участники программы могут также воспользоваться гарантией Фонда.

Важно отметить, что, согласно условиям программы, банки могут взимать с заемщика только комиссию за организацию займа – не более 0,5% от суммы кредита. В случае выявления дополнительных комиссий за организацию займа необходимо обращаться в региональные филиалы Фонда.

Подробную информацию об условиях программы, а также контакты региональных филиалов можно получить в Call-центре по номеру 1408 или на сайте www.damu.kz.