350 тысяч клиентов обслужили ЦОПы за время своего существования

Помимо стационарных ЦОПов есть мобильные - микроавтобусы, которые выезжают в села и там помогают людям, дают разъяснения по всем необходимым вопросам.

На пресс-конференции в правительстве Председатель Правления АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" Айдар Арифханов рассказал, как работают центры обслуживания предпринимателей (ЦОПы) и какие услуги там могут получить начинающие бизнесмены, передает корреспондент Zakon.kz.

- У нас в каждом регионе есть такие центры обслуживания предпринимателей, их 18, включая город Семей. Они функционируют во всех областных центрах и главная их задача - информирование предпринимателей, желающих открыть свой бизнес, - сказал он.

По его словам, в ЦОПах бизнесмены могут получить не только консультацию, им специалисты также помогут с подготовкой бизнес-плана или расчетам. К слову, эти услуги являются абсолютно бесплатными.

- Зачастую к нам приходят граждане, у которых есть идея, но он не знает, как воплотить ее в жизнь. Мы подробно и детально ему все объясняем, абсолютно бесплатно. Помогаем подготовить бизнес-план, сделать необходимые расчеты - как обратится в банк, какие документы нужны, - пояснил Арифханов.

За все время существования ЦОПов они обслужили 350 тысяч человек.

- На данный момент, с 2013 года мы обслужили 350 тысяч клиентов. Оказано 545 тысяч консультаций. Кроме того, помимо стационарных центров обслуживания предпринимателей есть мобильные центры - микроавтобусы, которые выезжают в каждое село, встречаются с людьми, помогают им, дают разъяснения по всем необходимым вопросам, - заключил Председатель Правления холдинга.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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