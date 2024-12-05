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Новый рубеж: "Казахтелеком" поменял более 100 тысяч роутеров у своих клиентов

Казахтелеком, роутер, интернет , фото - Новости Zakon.kz от 05.12.2024 18:37 Фото: pixabay
"Казахтелеком" продолжает форсировать свой проект по качественному улучшению оказываемых телеком-услуг Sapa+. Компания уже успела уже поменять устаревшие роутеры на новые у более чем 100 тыс. клиентов по всему Казахстану, сообщает Zakon.kz.

Теперь стоит амбициозная задача успеть до Нового года установить еще 200 тыс. современных модемов.

Свой масштабный и рассчитанный на долгосрочную перспективу проект Sapa+ "Казахтелеком" начал в октябре 2024 года. Полумерами проблему с качеством интернета в домах и квартирах казахстанцев не решить, сказали себе в компании и запустили проект одновременно по всей стране, включая областные центры и моногорода.

На сегодня в "Казахтелеком" ежедневно по различным каналам поступают сотни обращений с просьбой заменить роутер. Специалисты компании активно меняют оборудование по мере поступления новых устройств на склады.

"Честно говоря, в самом начале проекта многие казахстанцы относились с некоторым недоверием и даже отклоняли предложение наших консультантов поменять роутер. Но по мере реализации Sapa+ и повышения узнаваемости о нем, в компанию начали активно обращаться казахстанцы с просьбой обновить оборудование. Пользуясь случаем, хотел бы попросить наших клиентов направлять свои заявки, а наши специалисты непременно привезут вам новый и скоростной роутер. Сразу при старте проекта мы поставили для себя амбициозную цель – до конца года установить по всему Казахстану 300 тыс. современных роутеров и на сегодня мы уже преодолели отметку в 100 тыс. установок, теперь нужно не снижать темп и поменять еще 200 тыс.", – отметил председатель правления АО "Казахтелеком" Багдат Мусин.

В Департаменте по коммуникациям и продвижению бренда АО "Казахтелеком" пояснили, что для того, чтобы проверить свое участие в проекте SAPA+ и подать заявку на установку нового роутера, клиенты "Казахтелеком" могут воспользоваться мобильным приложением telecom kz, доступным для скачивания на устройствах iOS и Android. Для этого необходимо авторизоваться в приложении с помощью верифицированного номера.

Клиенты, подходящие под критерии SAPA+, сразу же получат специальное уведомление. Кроме того, на главной странице приложения telecom kz также будет доступна дополнительная кнопка для подачи заявки.

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