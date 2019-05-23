Девять казахстанцев пострадали в ДТП в Италии

Авария с автобусом произошла в провинции Сиена.

Девять граждан Республики Казахстан пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия с автобусом в Италии, передает Zakon.kz со ссылкой на МИД РК.

Пятеро из пострадавших были госпитализированы. Еще четверо после медосмотра были отпущены. Их разместят в отеле.

У госпитализированных пострадавших диагностированы переломы позвонков, ключицы, ребер и многочисленные ушибы. В ближайшие дни врачи будут проводить полный медицинский осмотр и дадут свои рекомендации по дальнейшему лечению.

Казахстанский дипломат находится рядом с соотечественниками и оказывает им всю необходимую помощь. Родственники пострадавших граждан оповещены о произошедшем.

Связаться с посольством Казахстана в Италии можно по следующему номеру: +390636301130.

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