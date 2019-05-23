17,5 млрд тенге запросил Минюст для защиты интересов за рубежом

Все чаще нужны услуги адвокатов и арбитров в Швеции, Нидерландах и Бельгии.

Топовых юристов Лондона, Нью-Йорка и Парижа Казахстан нанимает для защиты своих интересов в зарубежных судах. Об этом телеканалу "Астана" рассказал министр юстиции Марат Бекетаев, передает Zakon.kz.

Кроме того, все чаще нужны услуги адвокатов и арбитров в Швеции, Нидерландах и Бельгии. На оплату этой работы минюст Казахстана запросил 17,5 млрд тенге ежегодно в проекте бюджетной программы.

По словам Бекетаева, в прошлом году в иностранных арбитражах, государственных и судебных органах велось 27 дел с участием Правительства Республики Казахстан. В том числе и дело молдавских бизнесменов Анатолия и Габриэля Стати.

- Таких разбирательств несколько. Надо понимать, что арбитражный процесс по своей сути является конфиденциальным. Многие инвесторы не хотят показывать, что у них какие-то сложности и разногласия. Наши оппоненты нанимают хороших юристов, многие из них топовые юристы. Для того, чтобы нам эффективно выстраивать защиту, нужно такого уровня тоже юристов нанимать. Как правило, это юристы из Лондона, Нью-Йорка, Вашингтона, Парижа, - рассказал министр юстиции Марат Бекетаев







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