Исполком МОК рекомендовал сохранить бокс в программе Игр-2020 в Токио

О возможном исключении бокса из программы Олимпийских игр Бах говорил в феврале 2018 года.

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал оставить бокс в программе Игр-2020, сообщает Zakon.kz со ссылкой на сайт организации.

- Исполком отправил предстоящей сессии МОК рекомендацию оставить бокс в программе, но при этом лишить Международную ассоциацию бокса (AIBA) официального признания. По словам президента МОК Томаса Баха, это решение было принято в интересах спортсменов, мечтающих выступить на Олимпиаде, говорится в сообщении.

Вместо AIBA организацией боксерского турнира на Играх в Токио займется сам МОК. Для этого была создана специальная рабочая группа.

О возможном исключении бокса из программы Олимпийских игр Бах говорил в феврале 2018 года. AIBA в течение нескольких лет испытывает финансовые трудности.

Бокс входит в программу Олимпиад с 1904 года. До Игр в Рио-де-Жанейро в соревнованиях разрешалось участвовать только спортсменам-любителям, с 2016-го в борьбу за олимпийские медали вступили профессионалы.

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