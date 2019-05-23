В Казахстане есть камни-трованты, способные расти, размножаться и передвигаться

Такое чудо природы обнаружено недалеко от Семея, в Прибалхашье и в Мангыстау.

В Казахстане есть камни-трованты, способные размножаться и передвигаться. Такое чудо природы обнаружено недалеко от Семея, в Прибалхашье и в Мангыстау. Об этом пишет газета "Экспресс К".

Впервые трованты были обнаружены в Румынии. Французский ученый Ришар Лион уверен, что это не что иное, как кремниевая форма жизни. Трованты способны дышать, размножаться и даже передвигаться. Оказывается, один вдох таких камней длится… две недели. Более того, у тровантов есть пульс! Если такой камень посадить в огороде, то через несколько месяцев он увеличится в размерах. Размножаются трованты почкованием. Все живые камни имеют однообразную форму и напоминают клубни картофеля. Самым крупным тровантом считается камень диаметром 10 метров.

Трованты можно найти на северном берегу озера Балхаш и на Бродячем поле неподалеку от Семея. Местные жители давно заметили, что здешние камни оставляют глубокие борозды. Они буквально кочуют с места на место. Агроном Игорь Бакаев в интервью местной газете рассказал, как однажды прилег отдохнуть у камня. Проснувшись, мужчина обнаружил, что булыжник, в тени которого он уснул, пропахал в чистом поле борозду и удалился от него на три метра!

Некоторые скептики считают, что трованты вовсе не живые. Просто особая минеральная формула позволяет им вбирать влагу и расти. А передвигаются они, дескать, из-за охлаждения и нагрева почвы. Но объяснить феномен размножения скептики не в силах.

Трованты – уникальная форма жизни со своей кремниевой ДНК, – парирует французский исследователь Ришар Лион. – Это настоящее чудо! Каждый кремниевый организм способен жить миллионы лет.

Алан Исаев

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!