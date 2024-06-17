Зависть и желание разрушить красоту: как можно решить проблему вандализма в Казахстане

Пинают урны, ломают лавочки и остановки. Такие акты вандализма происходят в разных регионах страны. И их число, несмотря на штрафы и общественное порицание, не снижается. Психотерапевт Оксана Гулак объяснила природу такого поведения и рассказала, как с этим бороться, сообщает Zakon.kz.

Оксана Гулак, объясняя такое поведение людей, привела простой пример из жизни.

"В рамках обучения мне приходилось часто ездить в Прибалтику. И на Новый год и Рождество всегда замечала во дворах украшенные елки, в том числе не дешевыми игрушками. И меня удивляло, как их никто не разбивает, не ломает. Этот вопрос я адресовала своим литовским коллегам. Они в ответ сказали, что и у них ломали елки и разбивали или крали игрушки. Но люди продолжали вешать эти украшения, и потребовались десятилетия, прежде чем изменилось сознание людей – тех, кто воровал и уничтожал, потребовалось немало времени для того, чтобы они поняли, что это общее их достояние, что они тоже видят эту красоту и могут порадоваться вместе со всеми", – говорит она.

Психотерапевт говорит, что вандализм связан с деструктивностью, с желанием разрушить что-то хорошее, красивое, и это очень тесно связано с чувством зависти.

"Если "Я" человека достаточно слабое, если он переживает очень много травматичных моментов и если сам сталкивался так или иначе с деструктивностью по отношению к себе, то это провоцирует ответную ярость. Зависть, которая присутствует в любом акте вандализма, говорит о том, что человек сигнализирует о том, что у него нет чего-то хорошего, что есть у кого-то извне. Им двигает посыл: "Из-за того что у меня нет, а вне меня есть, я хочу это разрушить", – пояснила специалист.

В целом вандализм она называет психосоциальным феноменом. И для решения этой проблемы потребуются десятилетия.

"Ужесточение ответственности, штрафы, видеокамеры – это все поможет: внешний следящий глаз помогает контролировать деструктивность, ведь человек будет знать, что если он что-то сделает, то будет наказан. Важно также продолжать наращивать хороший опыт: даже если ломают лавочку, строить на этом месте другую, новую... Вандализм ведь о том, чтобы разрушать нечто хорошее и важно создавать как можно больше хорошего опыта, который будет доступен людям. Это касается и качественного образования, и культурного развития, не только в столице или областных городах, но и в более мелких городах и селах. Да, будут попытки разрушить, и чтобы пошли изменения, потребуются десятилетия. Сложно ожидать чего-то быстрого", – резюмировала Оксана Гулак.

С ней солидарен мажилисмен Сергей Пономарев.

"Детскую площадку раскурочить – это какое-то достоинство и честь, плитки отбить или ворваться в общественный туалет и исписать его или сломать двери, витрину разбить, остановку. Это очень волнует общество", – говорит он.

При этом он провел простую аналогию с мусором.

"У себя дома человек никогда на пол не бросит пластиковую бутылку или мусор, а в подъезде уже можно украдкой оставить, возле лифта, во дворе – легко, а на улице – запросто. То же самое происходит с вандализмом. Именно поэтому мы ужесточаем меры борьбы с ним, мы со школьной скамьи объясняем, далее в университете, колледже, что нельзя так относиться, что это наше общее достояние, что это будет восстанавливаться, например, если разрушена остановка, за наши с вами налоги, за деньги, которые заработали их родители. Мы штрафуем, привлекаем к общественным работам, чтобы люди понимали, насколько это серьезное нарушение. Должно быть нетерпение, ненависть, невозможность этого. Нужны и фискальные меры – обязательно нужно снимать, выкладывать в соцсети, обязательно нужно штрафовать людей, которые этим занимаются, допустили это или потворствуют этому. И, я думаю, будут результаты. Сразу ситуация не изменится, нужно время, причем не малое, может быть, годы", – считает мажилисмен.

Отметим, что каждый день в разных регионах страны происходят акты вандализма. Люди пинают урны, ломают лавочки и остановки. И их число, несмотря на штрафы и общественное порицание, не снижается. На это пристальное внимание не так давно обратил президент Касым-Жомарт Токаев на заседании Национального курултая в Атырау.

"Еще одно крайне негативное явление – вандализм. К сожалению, повальная порча всего, начиная от общественного имущества и заканчивая многовековым культурным наследием, уже стала нормой. Только взгляните на Жумбактас в Бурабае, Кемпиртас в Баянауле, неповторимую красоту которых затмевают различные надписи. Зачем нужно разрушать лифты в жилых домах, детские площадки во дворах, остановки на улицах?! Все это свидетельствует о невоспитанности и бескультурье", – сказал он тогда.

В итоге депутаты разработали Закон "О противодействии торговле людьми в РК" с сопутствующими поправками. Сейчас документ, направленный на ужесточение наказания за проявление вандализма, осквернение зданий, мест общего пользования и уничтожение чужого имущества, находится на рассмотрении Сената.

Акт вандализма, то есть осквернение объектов историко-культурного наследия, памятников истории и культуры, природных объектов, охраняемых государством, надписями или рисунками, или иными действиями, оскорбляющими общественную нравственность, предлагается наказывать штрафом в размере от 100 до 200 МРП (1 МРП в 2024 году равен 3692 тенге. – Прим. ред.) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 160 часов, либо арестом на срок до 50 суток. За то же деяние, совершенное по мотивам социальной, национальной, расовой или религиозной вражды группой лиц, или группой лиц по предварительному сговору, или из корыстных побуждений неоднократно предлагается наказывать штрафом в размере от 500 до 2 тыс. МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок от 300 до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Стоит отметить, что с начала года судом за умышленное повреждение чужого имущества, осквернение зданий и жилых помещений к ответственности только по Астане были привлечены порядка 100 человек. По стране – больше 5 тыс. человек.