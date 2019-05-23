В Казахстане изменили правила обеспечения лекарственными средствами граждан

Единый дистрибьютор в срок до 15 апреля года, предыдущего к планируемому году, формирует сводную заявку по республике и направляет в уполномоченный орган в области здравоохранения.

Приказом министра здравоохранения РК от 14 мая 2019 года внесены изменения в Правила обеспечения лекарственными средствами граждан, передает Zakon.kz.

Так, обеспечение лекарственными средствами в рамках ГОБМП и ОСМС осуществляется медицинскими организациями:

- при оказании амбулаторно-поликлинической помощи - в соответствии с Перечнем лекарственных средств и медицинских изделий для бесплатного или льготного амбулаторного обеспечения отдельных категорий граждан с определенными заболеваниями;

- при оказании скорой, стационарной и стационарозамещающей помощи - в соответствии с лекарственными формулярами организаций здравоохранения.

Организация обеспечения лекарственными средствами граждан включает:

- определение потребности лекарственных средств;

- закуп лекарственных средств, закуп услуг по учету и реализации, фармацевтических услуг, распределение (перераспределение);

- обеспечение доступности в лекарственных средствах;

- рациональное использование (назначение) лекарственных средств, хранение, учет при оказании скорой, стационарной, стационарозамещающей помощи и амбулаторно-поликлинической помощи в рамках ГОБМП и ОСМС.

При этом общая потребность в лекарственных средствах формируется:

- при оказании скорой, стационарной и стационарозамещающей помощи в рамках ГОБМП и ОСМС на основании лекарственных формуляров организаций здравоохранения. Для осуществления закупа по списку единого дистрибьютора представляются заявки единому дистрибьютору на лекарственные средства, сформированные в информационной системе, на бумажном носителе или в виде электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью заказчика;

- при оказании амбулаторно-поликлинической помощи.

Медицинскими организациями областей, городов республиканского значения и столицы, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь в рамках ГОБМП и ОСМС, независимо от форм собственности, в срок до 1 апреля года, предыдущего к планируемому году, формируется заявка на трехлетний период на лекарственные средства в разрезе нозологий, наименований и количества лекарственных средств, количества пациентов.

Медицинскими организациями заявка вносится в информационную систему "Единая фармацевтическая информационная система" (ИС ЕФИС) на основе данных информационной системы "Электронный регистр диспансерных больных" ( ИС ЭРДБ). Данные подписываются электронной цифровой подписью первого руководителя.

Заявка направляется для согласования в филиал Фонда в виде электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью первого руководителя.

Филиалом Фонда заявка согласовывается и подписывается электронной цифровой подписью первого руководителя.

Единый дистрибьютор в срок до 15 апреля года, предыдущего к планируемому году, формирует сводную заявку по республике и направляет в уполномоченный орган в области здравоохранения для вынесения на бюджетную комиссию в разрезе регионов, нозологий, наименований и количества лекарственных средств, количества пациентов.

Расчет потребности в лекарственных средствах осуществляется:

- на основании данных динамики заболеваемости и эпидемиологической ситуации в регионе, а также статистических данных по прогнозируемому количеству больных;

- согласно схемам лечения на основе клинических протоколов с указанием дозы (разовая, суточная, курсовая), кратность приема в сутки и длительность приема (количество дней);

с учетом наименований и форм выпуска лекарственных препаратов в электронном регистре диспансерных больных;

- с учетом фактического потребления лекарственных средств за предыдущий год;

- в соответствии с Перечнем для обеспечения на амбулаторно-поликлиническом уровне.

Руководители, специалисты организаций, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь, профильные специалисты по установленному диагнозу медицинских организаций независимо от форм собственности отвечают за полноту и достоверность данных ИС ЭРДБ.

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования (21 мая).

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!