В Казахстане изменили правила обеспечения лекарственными средствами граждан
Единый дистрибьютор в срок до 15 апреля года, предыдущего к планируемому году, формирует сводную заявку по республике и направляет в уполномоченный орган в области здравоохранения.
Приказом министра здравоохранения РК от 14 мая 2019 года внесены изменения в Правила обеспечения лекарственными средствами граждан, передает Zakon.kz.
Так, обеспечение лекарственными средствами в рамках ГОБМП и ОСМС осуществляется медицинскими организациями:
- при оказании амбулаторно-поликлинической помощи - в соответствии с Перечнем лекарственных средств и медицинских изделий для бесплатного или льготного амбулаторного обеспечения отдельных категорий граждан с определенными заболеваниями;
- при оказании скорой, стационарной и стационарозамещающей помощи - в соответствии с лекарственными формулярами организаций здравоохранения.
Организация обеспечения лекарственными средствами граждан включает:
- определение потребности лекарственных средств;
- закуп лекарственных средств, закуп услуг по учету и реализации, фармацевтических услуг, распределение (перераспределение);
- обеспечение доступности в лекарственных средствах;
- рациональное использование (назначение) лекарственных средств, хранение, учет при оказании скорой, стационарной, стационарозамещающей помощи и амбулаторно-поликлинической помощи в рамках ГОБМП и ОСМС.
При этом общая потребность в лекарственных средствах формируется:
- при оказании скорой, стационарной и стационарозамещающей помощи в рамках ГОБМП и ОСМС на основании лекарственных формуляров организаций здравоохранения. Для осуществления закупа по списку единого дистрибьютора представляются заявки единому дистрибьютору на лекарственные средства, сформированные в информационной системе, на бумажном носителе или в виде электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью заказчика;
- при оказании амбулаторно-поликлинической помощи.
Медицинскими организациями областей, городов республиканского значения и столицы, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь в рамках ГОБМП и ОСМС, независимо от форм собственности, в срок до 1 апреля года, предыдущего к планируемому году, формируется заявка на трехлетний период на лекарственные средства в разрезе нозологий, наименований и количества лекарственных средств, количества пациентов.
Медицинскими организациями заявка вносится в информационную систему "Единая фармацевтическая информационная система" (ИС ЕФИС) на основе данных информационной системы "Электронный регистр диспансерных больных" ( ИС ЭРДБ). Данные подписываются электронной цифровой подписью первого руководителя.
Заявка направляется для согласования в филиал Фонда в виде электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью первого руководителя.
Филиалом Фонда заявка согласовывается и подписывается электронной цифровой подписью первого руководителя.
Единый дистрибьютор в срок до 15 апреля года, предыдущего к планируемому году, формирует сводную заявку по республике и направляет в уполномоченный орган в области здравоохранения для вынесения на бюджетную комиссию в разрезе регионов, нозологий, наименований и количества лекарственных средств, количества пациентов.
Расчет потребности в лекарственных средствах осуществляется:
- на основании данных динамики заболеваемости и эпидемиологической ситуации в регионе, а также статистических данных по прогнозируемому количеству больных;
- согласно схемам лечения на основе клинических протоколов с указанием дозы (разовая, суточная, курсовая), кратность приема в сутки и длительность приема (количество дней);
с учетом наименований и форм выпуска лекарственных препаратов в электронном регистре диспансерных больных;
- с учетом фактического потребления лекарственных средств за предыдущий год;
- в соответствии с Перечнем для обеспечения на амбулаторно-поликлиническом уровне.
Руководители, специалисты организаций, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь, профильные специалисты по установленному диагнозу медицинских организаций независимо от форм собственности отвечают за полноту и достоверность данных ИС ЭРДБ.
Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования (21 мая).
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