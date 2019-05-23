Указ Зеленского о роспуске Рады вступил в силу

Украинский лидер заявил о намерении распустить парламент сразу после инаугурации 20 мая.

Указ президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады восьмого созыва вступил в силу. Закон опубликован в правительственной газете "Урядовый курьер", передает РИА Новости.

- Назначить внеочередные выборы в Верховную раду Украины на 21 июля 2019 года, - добавляется в тексте документа.

Указ вступает в силу со дня его опубликования. Кабинету министров поручено обеспечить финансирование внеочередных выборов.

Украинский лидер заявил о намерении распустить парламент сразу после инаугурации 20 мая. Очередные выборы в Раду планировались в октябре, но теперь у депутатов осталось около двух месяцев работы в нынешнем составе.

Ранее секретарь ЦИК страны Наталия Бернацкая напомнила, что на следующий день после опубликования указа стартует избирательный процесс.

- Согласно нормам действующего законодательства, если избирательный процесс начался, то ни одно из решений судов не может его остановить, - добавила она в интервью изданию "112 Украина".

Досрочные парламентские выборы будут проходить по действующей (смешанной мажоритарно-пропорциональной) системе, так как Рада отклонила проект президента о переходе к пропорциональной системе с голосованием по партийным спискам и снижением проходного барьера для партий с пяти до трех процентов.

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