Премьер Великобритании получил санкцию короля на роспуск парламента

Премьер Великобритании Риши Сунак 22 мая сообщил, что получил санкцию короля Чарльза III распустить парламент, передает Zakon.kz.

Как пишет The Guardian, досрочные выборы в парламент назначены на 4 июля 2024 года.

Риши Сунак заявил, что при принятии такого решения он руководствовался тем, что правильно, а не тем, что легко.

"Я не могу сказать то же самое о Лейбористской партии, потому что не знаю, что они предлагают. И, по правде говоря, я не думаю, что вы тоже это знаете. И это потому, что у них нет плана. Никаких смелых действий нет. И в результате будущее с ними может быть только неопределенным. 5 июля либо Кир Стармер (лидер Лейбористской партии), либо я станем премьер-министром", – сказал он.

Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил 20 мая "днем позора для британского государства" в связи со скандалом с заражением тысяч пациентов ВИЧ и вирусом гепатита С.

