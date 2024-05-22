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Премьер Великобритании получил санкцию короля на роспуск парламента

Британский премьер объявил, что назначил всеобщие выборы на 4 июля, фото - Новости Zakon.kz от 22.05.2024 21:46 Фото: wikimedia
Премьер Великобритании Риши Сунак 22 мая сообщил, что получил санкцию короля Чарльза III распустить парламент, передает Zakon.kz.

Как пишет The Guardian, досрочные выборы в парламент назначены на 4 июля 2024 года.

Риши Сунак заявил, что при принятии такого решения он руководствовался тем, что правильно, а не тем, что легко.

"Я не могу сказать то же самое о Лейбористской партии, потому что не знаю, что они предлагают. И, по правде говоря, я не думаю, что вы тоже это знаете. И это потому, что у них нет плана. Никаких смелых действий нет. И в результате будущее с ними может быть только неопределенным. 5 июля либо Кир Стармер (лидер Лейбористской партии), либо я станем премьер-министром", – сказал он. 

Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил 20 мая "днем позора для британского государства" в связи со скандалом с заражением тысяч пациентов ВИЧ и вирусом гепатита С.

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