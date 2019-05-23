Токаев разместил фото с Кристин Лагард

Обсудили сотрудничество между авторитетной организацией и Казахстаном - подписал Президент фото.

Касым-Жомарт Токаев на странице в социальной сети опубликовал совместное фото с Кристин Лагард, передает Zakon.kz.

- С директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард, прибывшей в Нур-Султан для участия в АЭФ. Накануне состоялся обстоятельный обмен мнениями о сотрудничестве Казахстана с этой авторитетной организацией, - написал Президент в twitter.

Жақында Нұр-Сұлтан қаласында өткен АЭФ-ке арнайы келген мәртебелі мейман, Халықаралық валюта қорының басқарушы директоры Кристин Лагардпен кездесіп, беделді ұйым мен Қазақстан арасындағы ынтымақтастық туралы пікір алмасқан едік.



Фото авторы - Ospan Ali pic.twitter.com/tvn7YFqYUn — Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) 23 мая 2019 г.

16 мая Касым-Жомарт Токаев провел встречу с исполнительным директором. Участники встречи обсудили основные направления сотрудничества между Казахстаном и Международным валютным фондом, а также ключевые процессы в мировой финансово-экономической системе.

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