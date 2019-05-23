В МИД рассказали о состоянии пострадавших в Италии казахстанках

Казахстанский консул находится рядом с потерпевшими соотечественниками и оказывает необходимое содействие.

Казахстанский МИД прокомментировал ситуацию с пострадавшими в Италии казахстцами, сообщает Zakon.kz.

- В настоящее время в больнице остаются две казахстанки с различными травмами – перелом трех позвонков, перелом ребер и ключицы, а также многочисленные ушибы. Ожидаем окончательного диагноза итальянских врачей, согласно которому будут предприниматься дальнейшие действия, - говорится в сообщении МИД РК.

Остальные семь туристов размещены в отеле. Они, скорее всего, продолжат свой тур. У всех казахстанских туристов имеется медицинская страховка.

Казахстанский консул находится рядом с потерпевшими соотечественниками и оказывает необходимое содействие, как в переговорах с медицинскими работниками, так и местной полицией. В ближайшее время родственники потерпевших прибудут в Италию.

По данным итальянских правоохранительных органов, водитель автобуса арестован и ведется следствие по ДТП.

Девять казахстанцев пострадали в ДТП в Италии.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!