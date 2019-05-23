Обстоятельства гибели рабочих в Нур-Султане выяснит спецкомиссия

В ее состав вошли представители работников и работодателя.

Для выяснения причин и обстоятельств случившегося группового несчастного случая в городе Нур-Султан, в результате которого погибли четверо сотрудников ГКП "Астана Су Арнасы", приказом Комитета труда, социальной защиты и миграции Министерства труда и социальной защиты населения РК образована специальная комиссия, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Комиссию возглавляет главный государственный инспектор труда города Нур-Султан. В ее состав также вошли представители работников и работодателя.

Результаты расследования будут сообщены дополнительно.

23 мая в Нур-Султане погибли четыре сотрудника коммунальной компании "Астана Су Арнасы".

По данному факту проводится досудебное расследование по статье 156 УК РК" . Назначены необходимые экспертизы, по результатом которых будет принято процессуальное решение.

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