ВКО: землей не торгуем. Казахстанская земля достояние страны

Информацию о продаже 40 тысяч гектаров земли в Урджаре назвали не достоверной.

Казахстанская земля была, есть и будет достоянием всей страны. Сегодня руководитель управления земельных отношений ВКО Виктория Барсукова в очередной раз подтвердила этот непреложный факт. Никакой продажи местных угодий в китайские руки в Урджарском районе Восточного Казахстана не было и нет, сообщает Zakon.kz.

- В данный момент на территории района выведено из госрезерва 300 га земли. На этих двух участках запланировано строительство птицефабрики. Принять участие в масштабной стройке могут, как казахстанские, так и зарубежные инвесторы. Земля будет находиться в долгосрочной аренде, о продаже речи не идет, - пояснила руководитель ведомства.

В Урджарском районе есть еще 40 тысяч гектаров. Но они по-прежнему остаются на балансе государства. Эти площади предназначены для создания собственной кормовой базы для будущей птицефабрики. Здесь будут выращивать зерновые культуры, которыми будут кормить несушек. По закону эти территории находятся в госсобственности и никто не имеет права продавать или передавать их иностранцам. Земли могут быть предоставлены только гражданам Казахстана и юридическим лицам без иностранного участия.

На днях информация о продаже 40 тысяч гектаров земли в Урджаре взбудоражила соцсети. В управлении земельных отношений ВКО эти заявления назвали не достоверными и не соответствующими действительности.

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