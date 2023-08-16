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Более 11 тыс. гектаров земли в Алматинской области вернули в госсобственность

Более 11 тыс. гектаров земли в Алматинской области вернули в госсобственность Фото: primeminister.kz
В Алматинской области вернули в государственную собственность более 11 тысяч гектаров земли, сообщает Zakon.kz.

Агентством по противодействию коррупции во всех регионах страны был проведен внешний анализ коррупционных рисков по вопросам выделения и доступности земельных участков.

"В Алматинской области во исполнение внесенных рекомендаций решениями Специализированного межрайонного суда было возвращено в государственную собственность 19 земельных участков сельскохозяйственного назначения общей площадью 11 тыс. га", – рассказали в Агентстве по противодействию коррупции. 

В ведомстве отметили, что в ходе анализа в регионе выявлено свыше 65 тыс. га земель, при выдаче которых имелись коррупционные риски.

"При передаче пастбищных земель в недобросовестные частные владения возникла проблема выпаса скота у основного населения региона. Жители вынуждены пасти домашний скот в пределах своих населенных пунктов", – говорится в сообщении. 

Вопрос по возврату остальных земель находится на контроле Антикоррупционной службы по Алматинской области.

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