Более 11 тыс. гектаров земли в Алматинской области вернули в госсобственность

В Алматинской области вернули в государственную собственность более 11 тысяч гектаров земли, сообщает Zakon.kz.

Агентством по противодействию коррупции во всех регионах страны был проведен внешний анализ коррупционных рисков по вопросам выделения и доступности земельных участков.



"В Алматинской области во исполнение внесенных рекомендаций решениями Специализированного межрайонного суда было возвращено в государственную собственность 19 земельных участков сельскохозяйственного назначения общей площадью 11 тыс. га", – рассказали в Агентстве по противодействию коррупции.

В ведомстве отметили, что в ходе анализа в регионе выявлено свыше 65 тыс. га земель, при выдаче которых имелись коррупционные риски.

"При передаче пастбищных земель в недобросовестные частные владения возникла проблема выпаса скота у основного населения региона. Жители вынуждены пасти домашний скот в пределах своих населенных пунктов", – говорится в сообщении.

Вопрос по возврату остальных земель находится на контроле Антикоррупционной службы по Алматинской области.