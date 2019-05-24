"Мужские" тополя помогут алматинским аллергикам

В пик цветения число пациентов резко возрастает.

Алматинцы массово страдают от аллергии. Медики отмечают наплыв пациентов. Только за последний месяц к специалистам обратилось больше 2000 человек, сообщает Zakon.kz со ссылкой на КТК.

В воздухе пыльца и тополиный пух. Они только на вид кажутся безобидными, но на самом деле могут вызвать астму.

Медики говорят, в пик цветения число пациентов резко возрастает. Только республиканский центр в день принимает около 70 человек. Среди них есть и дети. От пыльцы, пуха и пыли в воздухе не спасают даже маски. Врачи уверяют, распознать аллергию непросто. Чаще всего она начинается как обычная простуда. И если вовремя не начать лечение, серьезных последствий не избежать.

- Маска, к сожалению, не является панацеей от аллергии или даже инфекционных вирусных заболеваний. Если человек и организм уже готов к аллергическому ответу, времени нужно очень мало. В течение нескольких минут может развиться тяжелый приступ удушья, - говорит руководитель Республиканского аллергологического центра Таир Нурпеисов.

Чтобы сезонная аллергия не стала хронической, врачи советуют ограничить контакт с раздражителем. Меньше прогулок и выездов на природу. От пуха в доме помогут москитные сетки. Но все это работает только при правильном лечении. Куда кардинальнее методы у дендрологов. Уверяют, белые и пушистые деревья опасны для города. От тополей можно и вовсе отказаться. В природе множество альтернативных видов, которые не будут доставлять столько хлопот.

- У него может незаметно загнивать древесина. И потом под давлением ветра могут быть обломы и обвалы. Что уже не хорошо. У нас в Казахстане есть такой сорт тополя – казахстанский. Это вегетативно размноженные только мужские растения, которые пуха не дают. Поэтому эту проблему можно решить легко, - объясняет заведующий лабораторией дендрологии Института ботаники и фитоинтродукции Сергей Чекалин.

Специалисты отмечают: еще немного, и алматинцы смогут вздохнуть спокойно. Цветение скоро закончится. Ждать осталось меньше недели.

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