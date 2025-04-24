Как аллергикам пережить весну

Врач дала советы, как проще пережить аллергический сезон тем, кто страдает в период цветения, сообщает Zakon.kz.

Больше всего проблем людям с аллергией доставляют ветроопыляемые растения, среди которых самым высокоаллергенным является береза, пишет Susanin со ссылкой на доктора медицинских наук, профессора Веру Ларину.

При цветении пыльца активно разлетается по округе, особенно в ветреную погоду, однако в дождь аллергикам обычно становится легче.

"Комплекс мероприятий по облегчению самочувствия в пик цветения березы и других растений включает в себя ограничение длительности пребывания на улице в период цветения, особенно в жаркую и ветреную погоду. Следует закрыть окна в помещении, чтобы сократить поступление пыльцы с потоком воздуха. Целесообразно выезжать в другой регион, где в данный момент нет цветения растений, на пыльцу которых имеется аллергия", – советует доктор.

Вдобавок на время цветения она рекомендует исключить из рациона такие продукты, как абрикосы, персики, морковь, петрушка, сельдерей, помидоры, картофель: они имеют перекрестные с пыльцой березы свойства.

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