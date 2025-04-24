#Торговые войны
#Папа Римский
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
518.34
591.06
6.27
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Папа Римский
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
518.34
591.06
6.27
Советы

Как аллергикам пережить весну

Аллергия, весна, аллергики , фото - Новости Zakon.kz от 24.04.2025 18:55 Фото: pixabay
Врач дала советы, как проще пережить аллергический сезон тем, кто страдает в период цветения, сообщает Zakon.kz.

Больше всего проблем людям с аллергией доставляют ветроопыляемые растения, среди которых самым высокоаллергенным является береза, пишет Susanin со ссылкой на доктора медицинских наук, профессора Веру Ларину.

При цветении пыльца активно разлетается по округе, особенно в ветреную погоду, однако в дождь аллергикам обычно становится легче.

"Комплекс мероприятий по облегчению самочувствия в пик цветения березы и других растений включает в себя ограничение длительности пребывания на улице в период цветения, особенно в жаркую и ветреную погоду. Следует закрыть окна в помещении, чтобы сократить поступление пыльцы с потоком воздуха. Целесообразно выезжать в другой регион, где в данный момент нет цветения растений, на пыльцу которых имеется аллергия", – советует доктор.

Вдобавок на время цветения она рекомендует исключить из рациона такие продукты, как абрикосы, персики, морковь, петрушка, сельдерей, помидоры, картофель: они имеют перекрестные с пыльцой березы свойства.

Ранее гастроэнтеролог рассказал, сколько вареных яиц можно съедать в день без вреда для здоровья.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
Читайте также
Сколько дней человек может прожить без воды
Советы
15:34, Сегодня
Сколько дней человек может прожить без воды
Названы три знака зодиака, которых на днях ждет подарок судьбы
Советы
07:30, Сегодня
Названы три знака зодиака, которых на днях ждет подарок судьбы
Боль в запястье после работы за компьютером: что нужно знать о туннельном синдроме
Советы
01:31, 24 апреля 2025
Боль в запястье после работы за компьютером: что нужно знать о туннельном синдроме
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: