Москвич наступил на кошку и получил множественные переломы
Ночная встреча с домашним питомцем в коридоре закончилась для жителя столицы серьёзными травмами.
Фото : Life24 мая 2019, 07:34
22 мая в одну из московских больниц поступил мужчина с жалобами на острую боль в руке, передает Life.
После рентгенологического обследования врачи обнаружили у пациента закрытые переломы костей плеча и предплечья.
По словам мужчины, он шёл в туалет и споткнулся о лежащую под ногами кошку. К слову, животное отделалось лёгким испугом и не пострадало.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4970775-d8e43ec391b41f598e3bd30a4c8957ea
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...