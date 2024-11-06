Признаки того, что кошка стареет
Замедление активности
Пожилые кошки становятся менее активными, они чаще отдыхают и меньше играют. Их физическая активность снижается, и все больше времени животное проводит на любимых лежанках или подоконниках.
Изменения в поведении
Кошка может стать более раздражительной или, наоборот, более спокойной и ласковой. Могут измениться привычки: избегание контакта или стремление уединиться также могут быть признаками старения.
Снижение аппетита или изменение веса
Кошки могут терять интерес к пище или, наоборот, начать больше просить еду, но при этом худеть. Это может быть связано с возрастными проблемами, такими как ухудшение работы внутренних органов.
Проблемы с зубами
Стареющие кошки часто страдают от проблем с зубами и деснами, что может привести к плохому запаху изо рта, потере аппетита и проблемам с жеванием.
Проблемы со зрением и слухом
У стареющих кошек зрение и слух могут постепенно ухудшаться, из-за чего они становятся более осторожными, избегают прыжков с высоты и меньше реагируют на звуки.
Снижение активности в уходе за собой
Кошки, которые стареют, хуже ухаживают за своей шерстью, что приводит к ее спутыванию и потере блеска.
Изменения в походке
Артрит и возрастные изменения в суставах могут привести к тому, что походка станет менее уверенной, а подъем по лестнице или прыжки на высоту даются сложнее.
Проблемы с туалетом
Пожилые кошки могут чаще ходить в туалет или, наоборот, испытывать трудности. Появление неприятного запаха из лотка или случайные промахи могут сигнализировать о проблемах со здоровьем.
Сонливость
С возрастом кошки начинают больше спать. Если кошка внезапно стала спать дольше обычного, это может быть частью естественного процесса старения.
Ухудшение состояния шерсти и кожи
Кожа становится более сухой, а шерсть – ломкой и тусклой, что связано с изменениями обмена веществ.
Указанные признаки могут проявляться постепенно, и многие из них считаются нормальными для стареющей кошки.
Возрастной уход за кошкой требует особенного внимания, чтобы поддерживать ее здоровье и комфорт. Не исключено, что потребуется чаще ходить к ветеринару и сдавать анализы.
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