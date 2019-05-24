Нигматулин о развитии животноводства: Потенциал есть, а роста нет
Большую актуальность приобретает проблема дефицита квалифицированных кадров в сфере АПК.
Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин в ходе парламентских слушаний, посвященных перспективам развития мясо-молочной отрасли, акцентировал внимание на ряде актуальных вопросов, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.
В их числе - низкая загруженность перерабатывающих предприятий.
По словам cпикера Мажилиса, сейчас перерабатывается всего лишь 33% мяса и 31% молока. Загруженность перерабатывающих предприятий остается на уровне 60%. Тогда как в России и Беларуси загруженность производственных мощностей предприятий сегодня превышает 80%. В результате именно российские и белорусские мясо-молочные продукты сегодня импортируются в Казахстан, а не наоборот.
- Мы все еще импортируем ежегодно более 6 тысяч тонн сливочного масла, около 22 тысяч тонн сыров и творога, свыше 6 тысяч тонн мясных консервов на общую сумму 45 миллиардов тенге. А ведь эту же продукцию могут и должны производить наши перерабатывающие заводы. А что получается у нас? Образно говоря, потенциал есть, а роста нет, - отметил Нурлан Нигматулин.
В связи с этим cпикер Мажилиса подчеркнул необходимость максимальной поддержки создания сети заготовительных организаций, связывающих мелких производителей с перерабатывающими предприятиями. При этом отмечено, что на законодательном уровне вводятся нормы, предусматривающие создание оптово-распределительных центров сельскохозяйственной продукции.
По словам Нигматулина, имеется целый механизм субсидирования налога на добавленную стоимость для заготовительных организаций. В рамках законопроекта "По вопросам регулирования агропромышленого комплекса", который сейчас находится на рассмотрении Мажилиса, механизм субсидирования НДС меняется и переводится от "годового" на "квартальный".
Обеспокоенность вызывает и рост импорта мяса и мясной продукции. Доля импорта мяса птицы составляет более 51%. В прошлом году он составил более 191 тысяч тонн, тогда как три года назад был чуть более 165 тысяч.
Среди проблемных вопросов и ветеринарная безопасность. Председатель Мажилиса подчеркнул недостаточность мер, предпринимаемых отечественными аграриями для решения этого вопроса.
Как отметил cпикер Мажилиса, депутатами в рамках законопроекта по вопросам АПК проработаны законодательные нормы, позволяющие выстроить четкую вертикаль ветеринарного контроля и эффективно решать вопросы ветеринарно-санитарной безопасности.
Важной проблемой остается неразвитость кормовой базы, связанная, в том числе, с деградацией и опустыниванием пастбищ. В связи с этим, по словам председателя Мажилиса, сельхозформированиям необходимо оказать поддержку со стороны Правительства, со стороны местных исполнительных органов, в плане модернизации инфраструктуры отгонных пастбищ и налаживания социально-бытовых условий для людей, желающих заниматься данным видом животноводческой деятельности.
Вызывает беспокойство и низкая эффективность кредитной политики в сфере агропромышленного комплекса. Как отметил Нигматулин, банки все еще неохотно кредитуют проекты в сфере сельского хозяйства в связи с рискованностью ведения такого бизнеса и отсутствием ликвидного залогового имущества. Порядка 96% кредитов выдается крупным агроформированиям, и лишь 4% - мелким и средним крестьянским хозяйствам.
- Учитывая, что сельскохозяйственное производство – это в основном мелкие и средние формы хозяйствования, необходимо в первую очередь решать вопросы доступности финансирования для этих категорий бизнеса, - считает cпикер Мажилиса.
Серьезной проблемой остается оторванность аграрной науки от сельскохозяйственного производства.
- Роль науки возрастает и опыт всех стран, достигших успехов в развитии агропромышленного комплекса, показывает, что без интеграции науки с производством невозможно повысить эффективность отрасли, - подчеркнул Нурлан Нигматулин.
По мнению спикера Мажилиса, отечественные сельхозтоваропроизводители должны активно сотрудничать с аграрными университетами и научными центрами.
В качестве примеров Нигматулин привел работу агрофирмы "Родина" в Акмолинской области, научно-производственного холдинга "Байсерке-Агро" в Алматинской области, который славится на всю страну своим инновационным подходом, внедрением научных разработок отечественных ученых-аграриев и рекордными урожаями и показателями.
Большую актуальность приобретает проблема дефицита квалифицированных кадров в сфере АПК.
В связи с этим Нигматулин акцентировал внимание на предпринимаемых мерах. Это и масштабный проект "С дипломом - в село!", реализуемый по инициативе Елбасы с 2009 года, это и специальный проект "Ауыл ел бесігі", в рамках которого ежегодно будет выделяться 90 миллиардов тенге на поддержку и развитие сельской инфраструктуры, для привлечения молодежи на село.
- Решение этих вопросов может быть результативным только при консолидированной позиции как государственных органов, так и гражданского общества, неправительственных организаций, бизнес-сообщества, - резюмировал председатель Мажилиса.
В парламентских слушаниях принимают участие депутаты Парламента, руководители центральных и местных исполнительных органов, представители НПП "Атамекен", отраслевых общественных объединений, сельхозтоваропроизводители, зарубежные и отечественные эксперты.
Среди главных тем обсуждения - производство, переработка и экспорт животноводческой продукции, государственная поддержка отечественных сельхозтоваропроизводителей, защита внутреннего рынка от ввоза фальсифицированной продукции и др.
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