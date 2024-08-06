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Акимат Акмолинской области выделил 195 грантов

Акимат Акмолинской области выделил 195 грантов, фото - Новости Zakon.kz от 06.08.2024 12:33 Фото: akorda.kz
В регионе ищут и применяют методы решения проблемы дефицита квалифицированных кадров, в том числе и для закрепления их в сельской местности, передает управление внутренней политики.

Одной из действенных мер стало присуждение с 2017 года образовательных грантов акима Акмолинской области на подготовку специалистов с высшим образованием по востребованным специальностям. В основном это касается решения проблемы дефицита квалифицированных педагогических и медицинских кадров.

Всего за предыдущие шесть лет выделено 955 грантов.

В этом году также сформирован государственный образовательный заказ в количестве 195 грантов.

По информации управления образования, на педагогические специальности выделено 100 грантов (бакалавриат); на теплоэнергетику – 10 (бакалавриат); на медицинские специальности – 50 грантов (бакалавриат) и 35 грантов (резидентура).

Как далее отметили в областном ведомстве, присуждение образовательного гранта МИО будет осуществляться на конкурсной основе.


"По правилам на них могут претендовать все казахстанские выпускники, которые не прошли по конкурсу республиканских грантов. При этом гранты руководителя региона предназначаются для обучения не только в акмолинских, но и других университетах страны, которые входят в перечень. Для этого вузы подают нам заявку – мы объявляем конкурс. В этом году в конкурсе участвовали девять высших учебных заведений. Обязательное условие – отработка на территории Акмолинской области в течение трех лет", – подчеркнули в управлении образования.

К слову, с целью оказания поддержки социально уязвимым слоям молодежи, стимулирования молодежи к получению качественного профессионального образования с 2011 года учреждены именные стипендии акима Акмолинской области.

На сегодня получателями именной стипендии акима области является 244 человека. Перечень специальностей достаточно широк – представлено порядка 42 наименований по широкому спектру направлений, обучение которым проходит в 14 вузах страны.

Прием документов будет осуществляться управлением внутренней политики после присуждения всех образовательных грантов, ориентировочно 14-15 сентября.

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