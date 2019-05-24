Очередной людской "насос" из села в город – Божко высказался о госпрограмме поддержки села

"Ауыл ел бесігі" должна создавать условия для создания постоянных рабочих мест, чтобы люди не уезжали из малых сел, которые являются основой сельхозпроизводства.

На парламентских слушаниях по вопросам развития производства, переработки и экспорту мясной и молочной продукции вице-спикер мажилиса парламента РК Владимир Божко отметил, что госпрограмма "Ауыл ел бесігі" должна в первую очередь быть направлены на сохранение сел и создание там рабочих мест, передает корреспондент Zakon.kz.

- Смотрите, у нас находятся 52 сельских населенных пункта с населением 700 тысяч человек. Просто делить если, то получается, что вы взяли сейчас в проработку населенные пункты, у которых 14 тысяч жителей. Но у меня большое подозрение, что не все районные центры имеют такую численность, - сказал он.

По его словам, за "бортом" очередной госпрограммы остались села с небольшим количеством жителей.

- То есть опять за началом программы "Ауыл ел бесігі" осталось главное - то село, где 3-4 тысячи, тысяча человек проживают, на которых опирается производство сельхозпродукции. И получается, что у нас малые села опять остались вне этой программы, но зато мы бодро докладываем, что будет 52 пункта, 700 тысяч человек. Простите, тогда мы опять будем инициировать отток от малых сел в районные центры и крупные поселки. Вы вчера заявили, что в этом году вы прогнозируете, что исчезнет 100 сел. Но куда денутся пастбища, пахотные земли, скот? - задался вопросами вице-спикер.

Божко обратился к представителям профильных ведомств, чтобы те поработали еще над экономическими параметрами и учесть малочисленные села.

- Я обращаю ваше внимание на то, чтобы вы отработали параметры экономические, они, мягко выражаясь, не выдерживают критики. Прошу обратить внимание и усилить работу, потому что "Ауыл ел бесігі" должна создавать условия для создания постоянных рабочих мест. Круглогодичных для сельчан. С тем, чтобы люди не уезжали с этих малых сел, которые являются основой сельскохозяйственного производства, - подчеркнул он.

Вице-министр национальной экономики РК Ермек Алпысов заверил, что программа только началась, поэтому по ней "дальше будет продолжение" и для таких населенных пунктов.

- Так вы начинаете, извините, опять создавать условия для откачки из малых сел населения в крупные поселки. Вы опять создаете очередной "насос". Ну, так же нельзя, - добавил Божко.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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