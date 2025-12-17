В Бородулихинском районе области Абай открылись спортивно-оздоровительный центр и два объекта культуры

Сегодня в рамках республиканской программы "Ауыл – ел бесігі" в селе Камышенка Бородулихинского района открылся новый сельский клуб на 100 мест.

Камышенка – опорное село района, где проживает 957 человек. Новый клуб станет важным культурно‑социальным центром для жителей. В учреждении будет создано 8 постоянных рабочих мест. Для детей и подростков планируется открытие кружков по шахматам, шашкам и тоғызқұмалақ, а также музыкальные занятия – игра на домбре и других инструментах.

На церемонии открытия присутствовал аким области Берик Уали, который отметил значимость объекта для местного населения.

"В этом селе последний раз новый объект был построен в 1985 году – школа. Этот клуб станет первым новым зданием за многие годы. Здесь будут проводиться концерты, встречи и другие мероприятия. Строительство выполнено качественно. Поздравляю всех с открытием!" – сказал глава региона.

Фото: акимат области Абай

Аким области также вручил сертификат на новое музыкальное оборудование для клуба.

"Очень радует, что у детей и молодежи появится место для проведения свободного времени, занятий искусством и спортом. Этот объект станет важным событием в духовной жизни села. Надеемся на интересные и познавательные мероприятия в новом культурном центре. Благодарим всех, кто стал инициатором этой важной работы", – отметила жительница села Дана Шабакпаева.

Кроме того, аким области посетил новый 100-местный клуб в селе Новопокровка, где планируется открыть кружки для детей по шахматам, шашкам и рукоделию, а для взрослых – клуб по интересам для людей старше 60 лет.

Фото: акимат области Абай

В Бородулихинском районе насчитывается 33 культурных учреждения: один районный и шесть сельских домов культуры, четыре сельских клуба, один районный и 21 сельская библиотека.

В 2025 году в регионе проводится обновление культурных объектов. Так, капитальный ремонт выполнен в МКД села Карауыл Абайского района, в областной универсальной библиотеке им. Абая, театре им. Абая, Литературно-мемориальном музее Ф.М. Достоевского в Семее, а также в областном историко-краеведческом музее.

Для дальнейшего развития культурной инфраструктуры области из республиканского бюджета в 2025 году выделено финансирование на строительство новых объектов. В рамках программы "Ауыл – ел бесігі" ведется строительство нового клуба на 100 мест в селе Жогаргы Егинсу (Урджарский район), а также новых домов культуры в селах Беген, Глуховка и Ерназар (Бескарагайский район) и селе Кокжыра (Аксуатский район).

Фото: акимат области Абай

Также сегодня в селе Петропавловка Бородулихинского района открылся спортивно-оздоровительный центр.

В селе Петропавловка, расположенном в 37 км от областного центра, открыли новый спортивно‑оздоровительный центр. В поселке проживают 883 человека. Строительство объекта началось в 2024 году и завершилось в этом году. Общая площадь здания составляет 864 кв. м, центр одновременно может принимать до 300 человек.

Новый объект позволит жителям эффективно и с пользой проводить свободное время.

Планируется открытие кружков и секций по музыкальному, художественному, культурному и спортивному направлениям: занятия на домбре, фортепиано, гитаре, уроки рисования и лепки, театральная студия, интеллектуальные игры – шахматы, шашки, тоғызқұмалақ, IT‑кружки, а также спортивные секции по волейболу, баскетболу, футболу, фитнесу и другим видам спорта.

Фото: акимат области Абай

На церемонии открытия аким области Берик Уәли поздравил жителей с этим важным событием. Местные жители отметили, что с 2000 года в селе не было современных культурно‑спортивных объектов.

"Благодаря этому центру наши дети и молодежь смогут развиваться, заниматься спортом и проводить время с пользой. Уверен, отсюда выйдут будущие чемпионы", – отметил житель Шафкат Исмурзин.