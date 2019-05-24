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Яйца с призывом на выборы: в компании объяснили такой шаг

На куриных яйцах было написано "9 июня все на выборы".

Фото : zakon.kz24 мая 2019, 14:21

В здании мажилиса в рамках сельскохозяйственной ярмарки были выставлены яйца с призывом пойти на выборы, передает Zakon.kz.

На куриных яйцах было написано "9 июня все на выборы".

В компании-производителе объяснили эту надпись.

- Была сделана небольшая партия товара в честь выставки. Мы решили сделать вот такую акцию. Помимо этого, были яйца с надписями "Алга Казахстан" и "Выбираем президента", - сказали в ТОО "Алекри".

Слушания в Парламенте РК начались с выставки сельскохозяйственной продукции, производимой в Казахстане. В слушаниях приняли участие депутаты Парламента, руководители центральных и местных исполнительных органов, представители НПП "Атамекен", отраслевых общественных объединений, сельхозтоваропроизводители, зарубежные и отечественные эксперты.

Среди главных тем обсуждения - производство, переработка и экспорт животноводческой продукции, государственная поддержка отечественных сельхозтоваропроизводителей, защита внутреннего рынка от ввоза фальсифицированной продукции и др.


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