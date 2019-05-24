Президент РК объявил мораторий на создание новых госкомпаний

Поручаю правительству до 1 сентября провести ревизию всех разрешенных видов деятельности для госкомпаний и внести предложения по их сокращению - Токаев.

Фото : Акорда

Глава государства Касым-Жомарт Токаев на заседании Совета национальных инвесторов объявил мораторий на создание новых государственных компаний, передает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт Президента РК. - Мы должны четко определиться с границами государства в экономике. В непростые времена государство всегда брало на себя бремя поддержания экономического роста. Нельзя забывать, что системная конкурентоспособность экономики формируется за счет частного бизнеса, - сказал он. Читайте также: Токаев: Для решения проблем бизнеса необходимо сфокусироваться на девяти задачах По его словам, именно поэтому была поставлена задача довести долю государства в экономике до стандартов стран ОЭСР. Это даст толчок частным инвестициям и развитию МСБ. - Поручаю правительству до 1 сентября провести ревизию всех разрешенных видов деятельности для госкомпаний и внести предложения по их сокращению. Сегодня я объявляю мораторий на создание новых государственных компаний в экономике, - заключил президент.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

Поделиться новостью

сообщить об ошибке