Президент РК объявил мораторий на создание новых госкомпаний
Поручаю правительству до 1 сентября провести ревизию всех разрешенных видов деятельности для госкомпаний и внести предложения по их сокращению - Токаев.
Фото : Акорда24 мая 2019, 14:25
Глава государства Касым-Жомарт Токаев на заседании Совета национальных инвесторов объявил мораторий на создание новых государственных компаний, передает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт Президента РК.
- Мы должны четко определиться с границами государства в экономике. В непростые времена государство всегда брало на себя бремя поддержания экономического роста. Нельзя забывать, что системная конкурентоспособность экономики формируется за счет частного бизнеса, - сказал он.
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По его словам, именно поэтому была поставлена задача довести долю государства в экономике до стандартов стран ОЭСР. Это даст толчок частным инвестициям и развитию МСБ.
- Поручаю правительству до 1 сентября провести ревизию всех разрешенных видов деятельности для госкомпаний и внести предложения по их сокращению. Сегодня я объявляю мораторий на создание новых государственных компаний в экономике, - заключил президент.
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