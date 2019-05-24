Задержание в Наццентре тестирования не повлияет на ЕНТ

Об этом заявили в Министерстве образования и науки.

В Национальном центре тестирования при МОН РК прокомментировали задержание членов руководства ведомства, передает Zakon.kz.

В Агентстве РК по делам государственной службы и противодействию коррупции 24 мая сообщили о пресечении схемы взяточничества со стороны руководства НЦТ МОН РК за лоббирование интересов аффилированных компаний при проведении государственных закупок.

К самому процессу проведения ЕНТ данный факт не имеет отношения.

На сегодняшний день Национальный центр тестирования МОН РК работает в штатном режиме и данный факт никак не повлияет на проведение Единого национального тестирования 2019 года. Автоматизированная система распределения грантов находится на постоянном контроле, работает в режиме секретности и исключает человеческий фактор.

Следственными органами в отношении директора Национального центра тестирования ведется досудебное расследование. Степень виновности будет установлена судом. Министерство образования и науки Республики Казахстан поддерживает принцип нетерпимости к коррупции.

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