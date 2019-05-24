Проректор КМУ ВШОЗ Актобе выступил перед Президентом РК

В городе состоялась научно-практическая конференция.

23 мая проректор Казахстанского медицинского университета "Высшая школа общественного здравоохранения", международный эксперт по первичной медико-санитарной помощи Павлос Теодоракис принял участие в работе международной научно-практической конференции "Охрана здоровья населения: политика, наука, образование, практика первичной медико-санитарной помощи", которая проходила в Актобе, передает Zakon.kz.

Мероприятие посетил Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев в рамках рабочей поездки в г. Актобе.

Выступая перед главой государства и медицинской общественностью страны, доктор Павлос Теодоракис выразил свою глубокую признательность организаторам Глобальной конференции по первичной медико-санитарной помощи, которая состоялась в городе Нур-Султане в октябре прошлого года, и отметил, что Конференция состоялась на высоком уровне благодаря усилиям Министра здравоохранения РК Елжана Биртанова.

- Он сделал эту всемирную встречу беспрецедентно успешной, а главное, Первому Президенту страны, уважаемому г-ну Нурсултану Назарбаеву за его полную поддержку. Более 2200 человек, включая 71 министра, представляющих 149 государств-участников, были поражены высоким профессионализмом казахстанских лидеров здравоохранения, которые подготовили это важное политическое мероприятие на самом высоком уровне. Мы никогда не должны забывать, что именно казахская земля стала местом рождения легендарной Алма-Атинской декларации о первичной медико-санитарной помощи 40 лет назад, - сказал Павлос Теодоракис.

- Также стоит отметить, что в рамках своих национальных реформ Казахстан разработал Национальный план действий по первичной медико-санитарной помощи с пятью областями развития ПМСП, который планируется довести до уровня правительственного постановления. Это большой шаг вперед для обеспечения полного сотрудничества местных органов власти и надлежащей реализации, - отметил ученый.

Известный международный эксперт в области ПМСП, доктор Павлос Теодоракис поздравил казахстанцев с огромным успехом на международной арене в продвижении первичной медико-санитарной помощи, а также со значительными достижениями на национальном уровне. Особенно он отметил амбициозное заявление Первого Президента страны о том, что 60% расходов на здравоохранение будет потрачены на первичную медико-санитарную помощь и на общественное здравоохранение к 2025 году.

- Я рад видеть, что этот план действий, включающий 49 мероприятий на ближайшие четыре года, основан на фактических данных для разработки системы ПМСП, ориентированной на индивидуальном подходе. Пять областей, в которых будут приняты меры по укреплению ПМСП. Такие как: создание интегрированной системы оказания первичной медицинской помощи, ориентированную на потребности людей; улучшение всеобщего охвата услугами первичной медицинской помощи и обеспечение равного доступа; привлечение население к укреплению здоровья; расширение возможности ПМСП как в кадровых, так и в других ресурсах; цифровизация ПМСП, ориентированная на потребности пациентов.

Имея четкие цели и планы, руководствуясь лучшими достижениями в мире, я уверен, что Казахстан быстро достигнет наивысшего качества жизни и здоровья своего народа! В конце концов, это конечная цель для всех нас: здоровье для всех и везде, чтобы никого не оставить позади.

Как Советник ВОЗ в области первичной медико-санитарной помощи и семейной медицины, я уверен, что эти 5 направлений имеют решающее значение для сильной системы здравоохранения в 21 веке, как указано в новой Астанинской декларации и в соответствии с Операционными рамками! Будучи проректором КМУ "ВШОЗ", где проводятся важные исследовательские и образовательные работы в области ПМСП и реализации основных функций общественного здравоохранения, я буду полностью поддерживать, чтобы национальный план был реализован на практике, - сказал Павлос Теодоракис.

Напомним, КМУ "ВШОЗ" был создан Постановлением Правительства Республики Казахстан в соответствии с Соглашением между Европейским Региональным Бюро ВОЗ и Министерством Здравоохранения Республики Казахстан 1997 году. Университет является лидером на территории стран СНГ и по сегодняшний день остается флагманом в области новых научных знаний, идей и практических навыков для руководителей медицинских организаций всех уровней, специалистов первичного звена здравоохранения, прочно удерживая лидирующие позиции в сфере обучения и науки в области общественного здравоохранения.

Образовательные программы Университета постоянно обновляются и совершенствуются в соответствии с требованиями практического здравоохранения, принятием государственных программ и инициативных тем по актуальным вопросам здравоохранения. В университете постоянно действуют курсы английского языка. Есть специальные курсы медицинского английского, где большое внимание уделяется терминологии, а также "научный" английский для тех, кто видит себя в науке.

Международное сотрудничество - это неотъемлемая часть деятельности КМУ "ВШОЗ", главный инструмент в обеспечении качества образования и его соответствия международным стандартам в подготовке конкурентоспособных специалистов, востребованных на рынке труда не только в Республике Казахстан, но и за рубежом. Вот уже более 20 лет Европейское региональное бюро ВОЗ является​ ​ ключевым партнером Университета. Сотрудничество с удаленным Офисом ВОЗ первичной медико-санитарной помощи в г.Алматы способствует институциональному развитию и формированию общественного здравоохранения в Казахстане, для модернизации и приоритетного развития ПМСП в стране.

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