Назван новый победитель шоу "Голос. Дети"

Каждого из финалистов проекта Эрнст объявил победителем.

Константин Эрнст в прямом эфире телеканала подвел итоги шоу "Голос. Дети", сообщает РИА Новости.

По словам Гендиректора "Первого канала, победителями стали все финалисты: Ержан Максим, Нино Чеснер, Валерий Кузаков, Рената Таирова, Роберт Багратян, Анастасия Сисаури, Михаил Григорян, Мариам Абделькадер и Микелла Абрамова.

Каждого из финалистов проекта Эрнст объявил победителем, в том числе дочь Алсу Микеллу Абрамову. Сама она от участия в специальном выпуске отказалась.

- Это ее решение, и мы его уважаем, - сказал ведущий шоу Дмитрий Нагиев в начале трансляции.

Все остальные финалисты шестого сезона в спецвыпуске участвовали.

Всем финалистам в качестве награды за победу выплатят денежный приз.

Шоу будет продолжено.

Эрнст также пообещал, что шоу "Голос" будет продолжено на Первом канале.

- А в конце я хочу вам сказать сказать: "Голос" — будет. "Голос" был и останется честным. Никакие связи и никакие деньги не помогут, как говорилось в известной сказке, сделать сердце — большим, а ножку — маленькой. Победить в "Голосе" можно только доказав свой талант всей стране. Увидимся в новом сезоне, — сказал гендиректор канала.

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