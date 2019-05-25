Димаша Кудайбергена поздравили фанаты всего мира

Известному казахстанскому певцу исполнилось 25 лет.

Фанаты со всего мира поздравили Димаша Кудайбергена с днем рождения, сообщает Zakon.kz.

Видео с поздравлениями опубликовал сам исполнитель на своем канале на YouTube.

Известному казахстанскому певцу исполнилось 25 лет. Он родился в Актобе 24 мая 1994 года. Его родители - Светлана и Канат Айтбаевы, заслуженные деятели культуры Казахстана.

В 6 лет Димаш стал лауреатом национального конкурса "Айналайын" за выступление в категории "фортепиано".

Первую премию исполнитель получил в 2010 году, выступив на интернациональном фестивале "Звонкие голоса Байконура".

В 2012-м Димаш стал обладателем Гран-при национального конкурса молодых певцов "Жас канат".

В том же году он получил первую премию на телевизионном конкурсе "Восточный базар", а годом позже победил на международном фестивале "Мейкин Азия".

В 2014 году Димаш окончил музыкальный колледж имени Жубанова в родном городе Актобе.

Знаковым в творческой карьере Димаша стал песенный фестиваль "Славянский базар" 2015 года, в Витебске.

Выступление казахстанского певца на нем оказалось настолько удачным, что он мгновенно стал звездой.

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