Фанаты Димаша Кудайбергена поздравили другого певца с днем рождения

Поклонники казахстанского певца Димаша Кудайбергена поздравили с днем рождения артиста Amre (Ернар Садирбаев), который 12 января отметил 31-летие, сообщает Zakon.kz.

Певец поделился с фолловерами необычными моментами праздника:

"В честь моего дня рождения Ринат Гайсин исполнил произведение Толегена Мухамеджановa "Детство". Но один из самых трогательных моментов – это когда он написал для меня специальную песню в подарок. Это один из самых ценных подарков для меня. От всей души спасибо. В ближайшее время наша песня увидит свет".

Фанаты Димаша оставили под постом именинника теплые и вдохновляющие пожелания:

"Поздравляем вас с днем рождения от всего сердца! Вы не только талантливый певец, но и человек с глубокими знаниями, очень умный, с большим чувством ответственности к искусству. Ваши победы на международных конкурсах и то, что вы с честью защищаете честь страны, явное доказательство упорства и труда. Культура вашего поведения на сцене, тембр голоса, простота и мудрость вашей личности всегда вызывают у нас восхищение. Пусть путь, которым вы представляете казахское искусство миру, всегда будет успешным! Желаем крепкого здоровья, благополучия в жизни и вдохновения в творчестве. Пусть впереди будут новые вершины, большие сцены и множество исполненных мечт! С наилучшими пожеланиями, фанаты Димаша Кудайбергена".

Поздравление фанатов стала для Amre еще одним важным подарком в день рождения.

Фото: Instagram/amre_official

