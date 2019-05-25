В МВД объяснили, почему к бывшему начальнику ДП Атырауской области применили жесткие меры

Данный инцидент совсем не коррелируется с тем образом полицейского, который пытается создать МВД.

Заместитель министра внутренних дел РК Алексей Калайчиди подробно рассказал об инциденте, связанным с подаренным бывшему начальнику Департамента полиции Атырауской области конем, передает МИА "Казинформ".

- Я выезжал туда сам, разбирались мы, встречались. Хочу сказать, что действительно, были организованы мероприятия для чествования. Он был первым в родном селе, кто получил такое высокое звание. Министром четко было дано предупреждение всем, проявить максимальную скромность. Всем, кто получил ордена и воинские звания. К тому же, мы, как люди в погонах переходим на усиленный режим во время празднований. Был введен запрет, чтобы покидать место дислокации, - сказал Алексей Калайчиди в кулуарах МВД.

- Поступило приглашение, он в форме, на своей служебной машине, еще одну служебную машину берет, берет ряд руководителей ключевых служб и выезжает в район, который находится в 300 километрах от областного центра. Туда же привлекает еще одного начальника, который находится в 100 километрах. Там помпезность достаточно высокая, вы видели коня, красная дорожка, - добавил спикер.

По его словам, данный инцидент совсем не коррелируется с тем образом полицейского, который пытается создать МВД.

- Поскольку идет реформа МВД, мы все силы пускаем на повышение имиджа полицейского. Повышение доверия нужно делать только добрыми и правильными делами. Наиболее высокие требования предъявляются руководителям, которые должны показывать своим примером, - отметил А. Калайчиди.

В заключении он объяснил, почему инцидент повлек столь жесткое наказание.

- Зависит от резонанса и уровня полицейского, если бы это какой-то рядовой полицейский сделал то, мера была бы другая. А здесь были привлечены руководители других подразделений. Поэтому такая жесткая мера. Мы провели дисциплинарную комиссию, провели разъяснительную работу с личным составом. После этого было внесено соответствующее представление в Администрацию Президента, получив согласие, начальник был освобожден от должности, - заключил замминистра.

Ранее президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил главе МВД провести расследование в отношении начальника ДП Атырауской области.

- Е. Тургумбаеву поручено провести служебное расследование в отношении начальника Департамента полиции Атырауской области, в связи с его нескромным поведением. Будут приняты строгие меры, - написал в своем twitter Президент.

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