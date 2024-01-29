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Законодательство РК

Почему домашние агрессоры идут на преступление, объяснили в МВД

Казахстан МВД насилие профилактика мероприятие "Быт" Фото: pixabay
О том, что выяснили казахстанские полицейские в ходе профилактического мероприятия "Быт", представители МВД рассказали на брифинге 29 января 2024 года, передает Zakon.kz.

На брифинге заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК Ренат Зулхаиров сообщил, что в Казахстане с 15 по 26 января проходило профилактическое мероприятие "Быт".

За это время зарегистрировано более 4000 сообщений о бытовых скандалах, из них 1500 выявлены самими сотрудниками полиции в ходе ежедневных обходов.

"Основной причиной семейных конфликтов является пьянство, семейные трудности и падение нравственных ценностей".Ренат Зулхаиров

В ходе мероприятия выявлено 675 семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей, находящихся в неблагополучной среде с признаками насилия. 

"В Алматы при посещении неблагополучной семьи отец находился в сильном алкогольном опьянении, дети были голодными, дома антисанитария. Кроме того, в доме находился собутыльник отца, который также был в неадекватном состоянии. Совместно с сотрудниками опеки дети размещены в центре поддержки несовершеннолетних, а пьяный отец отправлен на лечение".Ренат Зулхаиров

Сотрудники профильных подразделений полиции провели анкетирование более 3,5 тыс. семей, из них в 559 установлен высокий риск повторных правонарушений. Для оказания социальной помощи по ним направлена информация в соответствующие госорганы. Правонарушителям предложено добровольно пройти психокоррекционные курсы по сдерживанию агрессии.

"Общество должно знать и понимать, что для законопослушных граждан мы – сервисная полиция, а для правонарушителей – карательный орган. Основная наша задача – обеспечить принцип неотвратимости наказания".Ренат Зулхаиров

За 12 дней мероприятия "Быт" по решениям судов арестованы 557 агрессоров за нарушения защитных предписаний и 531 правонарушитель – за неисполнение особых требований к поведению. Поставлено на учет 8 тыс. родителей, не исполняющих обязанности по воспитанию детей, из них 1057 привлечены за это к административной ответственности, в отношении 200 материалы направлены в комиссию по делам несовершеннолетних для рассмотрения вопроса о лишении родительских прав.

С 1 июля 2023 года в Казахстане ужесточено наказание за бытовое насилие. 

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