Водитель грузовика погиб в Алматинской области, зажатый между автомобилями

Водитель одного из автомобилей не заметил человека и сдал назад.

24 мая около на трассе Алматы - Нур-Султан на 229 км, в результате несчастного случая, погиб человек, сообщает корреспондент Zakon.kz.

На трассе проводились дорожно-строительные работы. Шла укладка асфальта.

Два грузовика Shacman стояли друг за другом.

Со слов очевидцев, водитель второго вышел из кабины и стал протирать лобовое стекло.

Впереди стоящий грузовик, по неизвестной причине сдал назад и мужчина, оказавшийся сдавленный между двумя автомобилями, погиб.

Во всех обстоятельствах трагедии разбираются сотрудники дорожной полиции.

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