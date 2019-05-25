Водитель грузовика погиб в Алматинской области, зажатый между автомобилями
Водитель одного из автомобилей не заметил человека и сдал назад.
Фото : zakon.kz25 мая 2019, 15:01
24 мая около на трассе Алматы - Нур-Султан на 229 км, в результате несчастного случая, погиб человек, сообщает корреспондент Zakon.kz.
На трассе проводились дорожно-строительные работы. Шла укладка асфальта.
Два грузовика Shacman стояли друг за другом.
Со слов очевидцев, водитель второго вышел из кабины и стал протирать лобовое стекло.
Впереди стоящий грузовик, по неизвестной причине сдал назад и мужчина, оказавшийся сдавленный между двумя автомобилями, погиб.
Во всех обстоятельствах трагедии разбираются сотрудники дорожной полиции.
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