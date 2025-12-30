В Индии грузовик с соломой насмерть раздавил водителя внедорожника
Трагический случай произошел в Рампуре в штате Уттар-Прадеш, возле ворот Пахади.
Судя по кадрам, которые активно распространяются в социальных сетях по всему миру, грузовик, груженный соломой, начал накреняться после того, как на повороте задел колесом разделительный барьер.
जहाँ ड्राइविंग लाइसेंस मेहनत, परीक्षा और अभ्यास से नहीं बल्कि पैसे देकर खरीदा जाता है, वहाँ ऐसी घटनाएँ होना आम बात है।— Dr.Anil Pachar (@DrAnilPachar17) December 29, 2025
📍 रामपुर, उत्तर प्रदेश pic.twitter.com/p0kU7J8ONA
Многотонная автомашина потеряла управление, перевернулась и рухнула на внедорожник Bolero. Как передают иностранные СМИ, внедорожник принадлежал электроэнергетической компании.
Сообщается, что в результате аварии погиб водитель внедорожника. Обстоятельства случившегося уточняются.
