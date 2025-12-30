#Казахстан в сравнении
Мир

В Индии грузовик с соломой насмерть раздавил водителя внедорожника

трагедия в Индии, фото - Новости Zakon.kz от 30.12.2025 18:51 Фото: скрин видео x.com
Неожиданно перевернувшийся грузовик лишил жизни водителя внедорожника. Страшные кадры разлетелись в Сети, сообщает Zakon.kz.

Трагический случай произошел в Рампуре в штате Уттар-Прадеш, возле ворот Пахади.

Судя по кадрам, которые активно распространяются в социальных сетях по всему миру, грузовик, груженный соломой, начал накреняться после того, как на повороте задел колесом разделительный барьер.

Многотонная автомашина потеряла управление, перевернулась и рухнула на внедорожник Bolero. Как передают иностранные СМИ, внедорожник принадлежал электроэнергетической компании.

Сообщается, что в результате аварии погиб водитель внедорожника. Обстоятельства случившегося уточняются.

Ранее стало известно, что в турецком Стамбуле от отравления умер турист из Германии Сервет Бёчек.

Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
