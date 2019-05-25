На семью бизнесмена с тремя детьми дома напали разбойники

ЧП произошло в Сайрамском районе Туркестанской области.

Cотрудники полиции Туркестанской области раскрыли разбойное нападение на дом предпринимателя, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

На телефон 102 дежурной части Сайрамского районного управления полиции поступило сообщение от местного предпринимателя о разбойном нападении на его дом. Сразу на место происшествия выехала оперативно-следственная группа вместе с руководством управления полиции.

Со слов потерпевших полицейские установили, что в момент нападения вооруженных неизвестных лиц в маске в доме находились хозяин, жена и трое несовершеннолетних детей. Мужчина оказал сопротивление, и из-за возникшего шума неизвестные удалились ни с чем на автомашине.

Данный факт следователь Управления полиции зарегистрировал в ЕРДР по ст. 192 УК РК (Разбой). В департаменте полиции, учитывая дерзость совершенного преступления, создали специальную группу из числа опытных сотрудников криминальной полиции области и Сайрамского РУП.

На раскрытие и задержание преступников потребовалось трое суток. В течение этих дней полицейские провели подворный обход, опросили соседей, изучили пути отхода преступников. В результате проведенной кропотливой работы оперативной группе удалось в кратчайшие сроки раскрыть тяжкое преступление.

Задержание пятерых подозреваемых лиц полицейские произвели по адресам проживания и на съемных квартирах в Шымкенте. Двое из них - жители Шымкента, остальные – Туркестанской области. Четверо из подозреваемых ранее были судимы за разбои, грабежи и кражи. У них изъяты два газовых револьвера, охотничье ружье "Сайга-410" и обрез охотничьего ружья.

Проводится досудебное расследование. Подозреваемые находятся под стражей. В ходе следствия полицейские установят все обстоятельства произошедшего.

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