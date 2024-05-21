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Многодетная семья с шестью детьми осталась без дома из-за пожара в СКО

пожар в СКО, фото - Новости Zakon.kz от 21.05.2024 22:13 Фото: astanatv.kz
Семья из восьми человек осталась без дома после пожара в Северном Казахстане. ЧП произошло в ночь на 21 мая в селе Пресновка, сообщает Zakon.kz.

По информации Astana TV, первыми возгорание заметили соседи. Они бросились тушить пламя и вызвали пожарных. К счастью, почти всех домочадцев удалось спасти. Серьезные ожоги получил только глава семьи.

"Ночью в отделение травматологии Многопрофильной городской больницы скорой медицинской помощи госпитализирован мужчина 48 лет, получивший ожоги пламенем. Ожоги 1-2-3А степени, общей площадью 20-25%. На данный момент его состояние оценивается как тяжелое, стабильное. Получает лечение в полном объеме". Пресс-служба Управления здравоохранения СКО

Отмечается, что в пострадавшей семье шестеро детей. Старшему 18 лет, младшему ребенку – всего пять лет. Пока все они разместились у родственников и соседей. В областном ДЧС между тем назвали предварительную причину пожара.

"Не удалось отстоять крышу – кровля сгорела. Получили значительные повреждения стены дома, уничтожена мебель. Пожар был ликвидирован в 3:25. Предварительная причина пожара – несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления". Главный специалист группы по связям с общественностью ДЧС КО Евгений Журавлев

Ранее сообщалось, что пожар разгорелся в многоэтажном жилом доме в Алматы.

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