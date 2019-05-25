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МВД РК обратилось к бизнесменам после ЧП с батутами

За сутки дважды ветер уносил батуты, есть пострадавшие и погибшие дети.

Фото : 24.kz25 мая 2019, 20:31

Министерство внутренних дел РК обратилось к предпринимателям после серии чрезвычайных происшествий с батутами в Жанаозене и Караганде, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Министерство призывает индивидуальных предпринимателей временно приостановить деятельность детских батутов до улучшения погодных условий. В результате усиления ветра могут произойти несчастные случаи с участием детей на батутах.

В настоящее время местные исполнительные органы в экстренном порядке проверяют места досуга детей: места установки батутов (других аттракционов), детских площадок, проката велосипедов и т.д., на предмет соответствия установленным правилам безопасности.

24 мая ветер сорвал с места батут в Жанаозене. 25 мая аналогичное ЧП произошло в Караганде. Скончался один ребенок, пострадали двое.


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